Tedesco, Rizespor maçı için 11’i değiştirmeye hazırlanıyor

Milli ara dönüşü takıma geç katılmasından dolayı Edson Alvarez ve En-Nesyri’nin durumları belirsizliğini korurken, Tedesco Rize’de Fred ve Duran’ı 11’de sahaya sürmeyi planlıyor.

Giriş Tarihi :22 Kasım 2025
Fenerbahçe'de milli maçların ardından planlar netleşmeye başladı. Sarı- Lacivertliler'in iki önemli ismi Edson Alvarez ve En-Nesyri'nin milli takım dönüşü Kanarya'ya geç katılmasından dolayı İtalyan hoca planını belirledi.
Tedesco, oyuncuların yolculuk sonrası rejenerasyon sürecini dikkate alarak Rizespor deplasmanında farklı bir 11 üzerinde duruyor. Tedesco'nun özellikle fiziksel toparlanmayı ön planda tuttuğu belirtilirken, bu doğrultuda Fred ve Jhon Duran'ın şu an itibarıyla ilk 11'de değerlendirilmesi planlanıyor...
Özellikle orta sahada Fred'in dinamizmi ve Duran'ın hücumdaki etkisiyle maça daha diri bir başlangıç hedefleniyor. Edson Alvarez ile En- Nesyri'nin ise maç kadrosuna alınıp alınmayacağı, son değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak. Teknik heyet, iki oyuncunun da sakatlık riskine karşı temkinli davranıyor. Tedesco, kadroyu çok dikkatli planlıyor.

