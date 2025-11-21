Montella: “Dünya Kupası için herkes yüzde 100’ünü verecek”

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Yarı finalde Romanya ile eşleştik. Teknik direktörleri Mircea Lucescu'yu çok iyi tanıyorum. Ancak bildiğiniz gibi kendisi de İtalyan ve Türk mantalitesini çok iyi biliyor. Çünkü daha önce Türkiye Milli Takımı'nda ve Türk kulüplerinde görev yaptı" dedi. Play-off turunda büyük işler başarmamız gerektiğini belirten İtalyan teknik adam, "Dünya Kupası'na ulaşmak için herkesin maksimum performansla oynaması lazım. Herkesin %100'ünü vermesi gerekecek. Artık rakiplere odaklanıp onlar üzerinde çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.