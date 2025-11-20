Beşiktaş Comesana’yı gündemine aldı: Orta saha için Ocak hamlesi hazır

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle kurulan yeni scout ekibi çalışmalara start verirken en önemli hedeflerden birisi yaz transfer döneminde yetişmeyen orta saha transferini gerçekleştirmek olacak. Ocak ayında orta saha transferi yapmayı planlayan Beşiktaş, La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Santi Comesana'yı transfer etmek için harekete geçecek. Kartal, 29 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde girişimlerde bulunmaya hazırlanırken farklı isimler için de raporlamalar sürüyor. 2023-2024 sezonunda Rayo Vallecona'dan bedelsiz şekilde Villarreal'e transfer olan Comesana, toplamda 90 maçta giyerken 10 gol, 4 asist üretti. İspanyol yıldız, bu sezon ise 16 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun piyasa değeri ise Transfermarkt'a göre 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.



UDUOKHAI IÇIN KAPILAR AÇIK!



Beşiktaş, devre arasında Felix Uduokhai için teklif gelirse değerlendirecek. Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alman stoperin performansından memnun olmadığı ve tecrübeli oyuncuyu gözden çıkardığı gelen haberler arasında. Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uduokhai, bu sezon 11 maçta 835 dakika görev aldı. Gol ya da asist üretemedi.



BEŞİKTAŞ: RAFA SAKAT DEĞİL



Beşiktaş, Portekizli Rafa Silva'nın MR sonuçlarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Açıklamada, "Rafa Silva'nın gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır" denildi.





JOTA SILVA 11 BAŞLAYACAK



Beşiktaş'ta mili ara öncesi Antalya filelerini havalandıran Portekizli yıldız Jota Silva'nın hafta sonu oynanacak Samsun maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın idmanlarda Jota Silva ile yakından ilgilendiği ve ondan çok memnun olduğu gelen haberler arasında. Ligde 5 maçta 113 dakika görev alan 26 yaşındaki oyuncusu 2 gol attı.