Trabzonspor’da hedef 3 puan! Folcarelli’ye Avrupa kulüpleri göz dikti

yol Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisinin ardından Galatasaray (0-0) ve Alanyaspor (1-1) beraberlikleriyle duraklama dönemine girmişti. Milli ara sonrası yaşadığı puan kayıplarını telafi etmeyi hedefleyen Karadeniz ekibi deplasmanda oynayacağı Başakşehir mücadelesine 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Tekke ayrıca, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürürken, takımın önünde bulunan zorlu fikstürden ziyade maçları tek tek düşünmelerini ve adım adım ilerleyecekleri yönünde öğrencilerine mesajlar vererek motive etmeye çalışıyor.



FOLCARELLİ'NİN PEŞİNE DÜŞTÜLER



SEZON başından bu yana Bordo-Mavili formayla istikrarlı bir performans sergileyen Tim Jabol Folcarelli'nin, İtalya, Fransa ve Almanya'dan birçok kulübün yakın takibine girdiği iddia edildi. Devre arasında Trabzonspor'un kapısını çalacak büyük kulüplerin olduğu öğrenildi. Sezon başladığından bu yana Bordo-Mavililer'in en istikrarlı isimlerinden biri olan Folcarelli, 1 milyon euro gibi bir bonservisle transfer edilmişti.