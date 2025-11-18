TFF’nin ek transfer dönemi talebine FIFA’dan ret

Türkiye Futbol Federasyonu, 10 Kasım'da FIFA'ya ilettiği ilave transfer dönemi talebinin uluslararası transfer kuralları gerekçesiyle kabul edilmediğini duyurdu. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerin planlandığı ve daha önce ilan edildiği şekilde oynanacağı belirtildi. Açıklamada, "Bununla birlikte amatör futbolculara ilişkin transfer dönemi 27 Kasım 2025 tarihine kadar devam etmektedir.

Bu doğrultuda mevcut statü gereğince TFF 3. Lig kulüpleri 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş futbolcuları bu tarihe kadar tescil ederek müsabaka isim listesine yazabilme ve oynatabilme hakkına sahiptir" ifadeleri kullanıldı.