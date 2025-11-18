PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kanarya'da Jadon Sancho bombası!

Sarı-lacivertliler sezon başında da listede yer alan ancak Aston Villa'ya giden Jadon Sancho ile İstanbul'da bir araya geldi 20 Haziran 2026'da serbest kalacak olan yıldız futbolcu ile yeni sezon için transfer görüşmesi yapılacağı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2025
Kanarya’da Jadon Sancho bombası!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe'de üst üste flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarılacivertli yönetim sürpriz bir şekilde dünyaca ünlü İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho için hamle yaptı. Alınan bilgilere göre önceki akşam İstanbul'a gelen Sancho ile iki yönetici yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Sezon başında da transfer gündemine gelen 25 yaşındaki futbolcu teklifi geri çevirmiş ve Manchester United'tan kiralık olarak Aston Villa'ya gitmişti. Her iki kulüple de sözleşmesi 20 Haziran 2026'da bitecek olan Jadon Sancho ardından serbest kalacak. Fenerbahçe'nin ara transfer için değil, yeni sezon planlaması kapsamında İngiliz yıldızla görüştüğü belirlendi. Şu ana kadar Aston Villa formasıyla 8 maçta 336 dakika görev yapan Sancho gol veya asist katkısı veremedi.
Performans olarak büyük hayal kırıklığı yaratan yıldız futbolcuyla şu ana kadar 4-5 kulübün daha temas kurduğu öğrenildi.
Fenerbahçe yönetiminin ilk yapılan görüşmede Sancho'nun kariyer planlaması ve ekonomik beklentileri ile alakalı bilgi aldığı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde daha ileri seviyede temasların devam edeceği gelen bilgiler arasında.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet ve villa trafiği deşifre edildi
BM Güvenlik Konseyi Gazze tasarısını kabul etti! Hamas’tan ilk tepki geldi
D&R - KİTAP
Başkan Erdoğan’dan 20 canımızı şehit verdiğimiz kazaya ilişkin açıklama: Kara kutu inceleniyor nedeni şeffaf şekilde paylaşılacak
İmamoğlu’nun SİSTEM’i 10 milyon dolarlık rüşveti gizlemek için 6 Şubat’ı kullandı! Deprem bağışı dediler çivi bile çakmadılar
Yeni evlerinde ilk misafirleri Başkan Erdoğan! Ailenin kızına sürpriz telefon: Benim Aybükem bir başkadır
Sivas’ta demir madeni ocağında göçük! Şantiye müdürü enkaz altında
Bakan Güler açıkladı: Kara kutunun çözümü en az 2 ay sürecek
İSKİ’den yüzde 94,5’e varan zam! İstanbullunun her ay su faturası kabaracak: İşte yeni tarifeler...
Böcek ailesinden 4 kişinin öldüğü olayda alüminyum fosfit iddiası! Baba Servet Böcek’ten acı haber
Merdan Yanardağ’dan Gün gibi yalan! Casusluğu savunayım dedi iyice battı: MI6’dan hem talimat hem para aldı
İdefix
PKK ’Zap’t edildi! Süreç vurgulu ikinci çekilme duyurusu geldi
Usta sanatçı Muazzez Abacı son yolculuğuna uğurlandı: Türk Sanat Müziği öksüz kaldı
Anne ve 2 çocuğu ilaçlama kurbanı mı? 2,5 yıl sonra kan donduran ihtimal
Brezilya’nın yeni starı Fenerbahçe’ye!
İmamoğlu’ndan SİSTEM’atik vurgun: Paraları jetlerle İngiltere’ye kaçırdılar
İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ’ye şafak baskını: 71 şüpheli yakalandı!
Deprem bölgesinde kaç konut teslim edildi? İşte Asrın İnşası’nda güncel tablo
Kar yağışı yerine yaz güneşi: Lodosla birlikte sıcaklık alarmı verildi! O illere fırtına geliyor
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Brezilya’nın yeni starı Fenerbahçe’ye! Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye! Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak Başkan Erdoğan’dan 20 canımızı şehit verdiğimiz kazaya ilişkin açıklama: Kara kutu inceleniyor nedeni şeffaf şekilde paylaşılacak Başkan Erdoğan'dan 20 canımızı şehit verdiğimiz kazaya ilişkin açıklama: Kara kutu inceleniyor nedeni şeffaf şekilde paylaşılacak Başkan Erdoğan talimatı verdi! Konutta fahiş artışa çifte ayar Başkan Erdoğan talimatı verdi! Konutta fahiş artışa çifte ayar Fenerbahçe’den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede PKK ’Zap’t edildi! Süreç vurgulu ikinci çekilme duyurusu geldi PKK 'Zap't edildi! "Süreç" vurgulu ikinci "çekilme" duyurusu geldi