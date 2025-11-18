Kanarya’da Jadon Sancho bombası!

Transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe'de üst üste flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarılacivertli yönetim sürpriz bir şekilde dünyaca ünlü İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho için hamle yaptı. Alınan bilgilere göre önceki akşam İstanbul'a gelen Sancho ile iki yönetici yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Sezon başında da transfer gündemine gelen 25 yaşındaki futbolcu teklifi geri çevirmiş ve Manchester United'tan kiralık olarak Aston Villa'ya gitmişti. Her iki kulüple de sözleşmesi 20 Haziran 2026'da bitecek olan Jadon Sancho ardından serbest kalacak. Fenerbahçe'nin ara transfer için değil, yeni sezon planlaması kapsamında İngiliz yıldızla görüştüğü belirlendi. Şu ana kadar Aston Villa formasıyla 8 maçta 336 dakika görev yapan Sancho gol veya asist katkısı veremedi.

Performans olarak büyük hayal kırıklığı yaratan yıldız futbolcuyla şu ana kadar 4-5 kulübün daha temas kurduğu öğrenildi.

Fenerbahçe yönetiminin ilk yapılan görüşmede Sancho'nun kariyer planlaması ve ekonomik beklentileri ile alakalı bilgi aldığı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde daha ileri seviyede temasların devam edeceği gelen bilgiler arasında.