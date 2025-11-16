Yine yeniden arıas

GALATASARAY'DA yine yeniden Jhon Arias sesleri... Sarı-Kırmızılılar, daha önce de gündemine gelen Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Arias'ı transfer etmek için harekete geçti. Cimbom'un tecrübeli oyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçeceği ve İngiliz ekibine de teklifin iletileceği bildirildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu transferi çok istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde olan Arias, geçtiğimiz yaz Fluminense'den Wolves'a 17 milyon Euro'ya transfer oldu.

10 MAÇTA GOLÜ YOK

İngiliz ekibinde yönetim ve teknik heyet ile sorun yaşayan yıldız oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon Premier Lig'de 10 maçta görev alan Arias'ın gol ya da asisti bulunmuyor. Bu arada Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo da, Wolverhampton forması giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu Jhon Arias'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.



G.SARAY formasıyla 15 maçta forma giyen Alman yıldız Leroy Sane, 3 gol atarken 3 de asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, attığı 3 golün tamamını Süper Lig'de kaydetti.



SANE KAVGASI



Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane için Nagelsmann ve Matthaus canlı yayında tartışma yaşadı.

GALATASARAY'IN Alman yıldızı Leroy Sane, Lüksemburg karşısında ilk 11'de sahaya çıkmış ve 1 de asist yapmıştı. Efsane Matthaus ile Teknik Direktör Julian Nagelsmann canlı yayında Sane için tartıştı. Nagelsmann, "Sonuçta ben onun nasıl oynadığını değerlendiriyorum, bu onun üzerinde baskı yaratsa bile. Bu normal. Dünya Kupası elemelerinde bizim de üzerimizde baskı var. Sonuçta değerlendirdiğim şey, fırsatı kullanıp kullanmadığı. Bu çok önemli bir nokta. Değerlendirme kriterleri bizim teknik ekip içinde kalır" dedi. Matthaus ise, "Ben böyle bir şeyi daha çok içeride çözerim. Çünkü bu, onun üzerinde çok fazla baskı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.



ASLAN KUVVET ÇALIŞTI



GALATASARAY, Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda kuvvet çalışmasıyla başladı... Sahada topla ısınma ve 4 grup halinde 4'e 1 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dört takımlı turnuvanın ardından çift kale maçla sona erdi... Galatasaray, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.