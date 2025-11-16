PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe Saint Etienne’nin yıldızı Lucas Stassin için harekete geçti

Sarı-Lacivertliler’in Lucas Stassin’i kadrosuna katmak için maliyet araştırması yaptığı bilgisi paylaşıldı. Belçikalı genç golcü, ocak transfer döneminde Fener’in öncelikli gündeminde yer alıyor

Giriş Tarihi :16 Kasım 2025
golcü Lucas Stassin'i transfer gündemine aldığı belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in genç golcü için maliyet araştırması yaptığı gelen bilgiler arasında. 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak belirtilirken, genç oyuncu Avrupa'nın birçok dev kulübünün de yakın takibinde bulunuyor... Stassin, kariyerine Fransa 2. Lig ekibi Saint Etienne'de devam ediyor ve 30 Haziran 2028 tarihine kadar kulübü ile sözleşmesi bulunuyor. Belçika U21 takımıyla da dikkat çeken golcü, 12 maçta 5 gol kaydetti. Ocak ayı transfer döneminde potansiyel bir hamle olarak öne çıkan Stassin, Fenerbahçe yönetiminin transfer gündeminde öncelikli isimlerden biri olarak yer alıyor. Genç golcünün potansiyeli ve üst düzey özellikleri, teknik heyetin uzun vadeli planları için büyük önem taşıyor.


KRİTİK ANLARIN YILDIZI


İSPANYOL yıldız Asensio, Fenerbahçe'de kritik anlarda sahneye çıkıyor. 29 yaşındaki futbolcu, 2 kere skoru 1-0'a getiren golü kaydederken, 2 kere de skoru Kanarya lehine 2-0 yapan sayıyı kaydetti. Asensio 1 kere de durumu 2-2 yapan golü yaptı. Fenerbahçe, Asensio'nun bu performansı yaptığı maçları kazandı. Taraftarların kısa sürede sevgilisi haline gelen yıldız oyuncu, performansıyla takımın en kritik kozlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Fenerbahçe camiasında beklenti büyük: Asensio'nun performansı ile takımın hedefe ulaşması.


ÖNCELİKLİ HEDEF


Saint Etienne forması giyen 20 yaşındaki Lucas Stassin, Sarı-Lacivertliler'in ocak ayı için öncelikli hedeflerinden biri oldu.


MOU'NUN AĞZI KONUŞUYOR!



PORTEKİZ basını Jose Mourinho'nun Benfica'daki performansını ve takım yönetimiyle ilişkilerini manşetlerine taşıdı... Record gazetesi, "Sahada hiçbir şey yok, sadece ağzı ve dili konuşuyor" başlığıyla Jose Mourinho'nun takım üzerindeki olumsuz etkisine tamamen dikkat çekti.

