Beşiktaş’ta Rafa Silva Krizi: Benfica Geri Almak İçin Hazır

Beşiktaş ile Portekizli yıldız arasındaki kriz devam ederken eski kulübü Benfica pusuda bekliyor.

Giriş Tarihi :15 Kasım 2025
BEŞİKTAŞ'IN Portekizli yıldızı Rafa Silva, futbolu bırakmak istediğini belirterek teknik direktör Sergen Yalçın takımın başında olduğu sürece görev almak istemediğini dile getirmişti. 32 yaşındaki 10 numaranın eski kulübü Benfica, Rafa Silva ile Beşiktaş arasında yaşanan krizi yakından takip ediyor ve uygun şartlar oluşması halinde transfer için adım atmayı değerlendiriyor.

Bu arada Portekizli gazeteci Pedro Sousa, "Bir şeyi garanti edebilirim... Eğer Rafa, herhangi bir sebeple serbest kalırsa veya Türkiye'den kabul edilebilir koşullarda ayrılmaya müsait olursa, Rui Costa, Ocak transfer döneminde onun için mücadele edecek. 32 yaşında ve Benfica'nın en eksik kaldığı pozisyonlardan biri için halen çok değerli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş formasıyla bugüne dek 65 maçta 23 gol ve 15 asist üreten Rafa Silva, takımın en verimli hücum oyuncularından biri oldu. Oyuncunun bonservissiz bir şekilde Benfica'ya geri dönme ihtimali, Portekiz kulübü için önemli bir fırsat olarak görülüyor.


RAFA İÇİN KONUŞACAKLAR


BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, bugün basın toplantısı düzenleyecek. İki ismin düzenleyeceği basın toplantısı cumartesi saat 13.30'da Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak Adalı ve Yalçın'ın, özellikle Rafa Silva konusunda önemli açıklamalar yapması bekleniyor.


KARTAL GÜÇ DEPOLADI


BEŞİKTAŞ, Süper Lig'de Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki sabah çalışması salonda gerçekleşti. Oyuncular, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalıştı. Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarına devam etti.

