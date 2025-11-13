SON DAKİKA
Menajerler, İtalyan ekibi Napoli’nin 26 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang’ı devre arasında Galatasaray’a getirebileceklerini ilettiler.

13 Kasım 2025
Galatasaray devre arası transferde Noa Lang ve Ademola Lookman için harekete geçti

Galatasaray'da devre arası yaklaşırken transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın en az 4 transfer yapması bekleniyor. Transfer yapılacak mevkilerden biri de sol kanat... Galatasaray, yıldız oyuncularla görüşmelerini sürdürürken bir sürprizle karşılaştı. İtalyan ekibi Napoli'nin formasını giyen 26 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang'ın menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildiği öğrenildi.

Transfer ile ilgili son kararı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk verecek. Geçtiğimiz yaz PSV Eindhoven'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan yıldız oyuncu, yeni takımına bir türlü uyum sağlayamadı. İtalyan medyasındaki haberlerde, "Napoli ona yatırım yaptı ancak Conte, beklediği süreyi ve güveni kendisine vermiyor. Bu durumun çözülmesi gerekiyor. Lang, memnuniyetsizliğini menajerlerine ve yakın çevresine iletti" yorumlarına yer verildi. Bu sezon 11maçta görev alan Lang'ın gol ya da asisti bulunmuyor.


LOOKMAN EL YAKIYOR


Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız oyuncu yıllık 10 milyon Euro istiyor. İtalyan ekibi ise 35 milyon Euro talep ediyor. GALATASARAY'IN peşinde olduğu Atalanta'nın forveti Ademola Lookman ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Devre arasında takımdan ayrılması beklenen Lookman ile Galatasaray arasındaki görüşmeler devam ediyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin İtalyan ekibiyle yaptığı ilk görüşmeden sonuç alamadığı ortaya çıktı. Nijeryalı yıldızın menajerinin Galatasaray'dan 10 milyon Euro maaş istediği ortaya çıktı. Ayrıca, Lookman için Atalanta'nın bonservis beklentisi ise 35 milyon Euro. 2022 yılından beri Atalanta'da forma giyen başarılı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bu sezon sadece 10 karşılaşmada boy gösteren tecrübeli futbolu, 1 kez fileleri havalandırdı.


LİVAKOVİC YOL AYRIMINDA


SEZON başında Fenerbahçe'den ayrılan Hırvat kaleci Dominik Livakovic yol ayrımında. Tecrübeli kaleci, ocak ayında Girona'dan ayrılmak istiyor. UEFA kurallarına göre bir futbolcu, aynı sezonda 3 farklı takımda resmi maça çıkamıyor. Bu nedenle Hırvat kaleci, Girona formasıyla resmi maça çıkmamayı tercih ediyor. İspanyol ekibine kiralık olarak gönderilen Livakovic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.


43.5 MİLYON EURO ÖDENDİ


Noa Lang için şimdiye kadar 43.5 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Yıldız oyuncu için Napoli 25, PSV 12.5, Club Brugge ise 6 milyon Euro'luk ödeme yaptı.


ASLAN'IN YAZ AŞKI!


Ademola Lookman'ın adı yaz transfer döneminden bu yana Galatasaray ile anılıyor. Devre arası transfer döneminde gözler yeniden onun üzerinde olacak.

