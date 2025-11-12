Milli boksörler İslami Dayanışma Oyunları’nı 6 madalya ile tamamladı

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden milli boksörler, organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamladı. Kadınlar 54 kg finalinde Azerbaycanlı rakibi Nargiz Zeynalova'yı yenen Ayşen Taşkın altın madalya kazandı. Evin Erginoğuz ise 60 kg finalinde Özbekistanlı rakibi Odinakhon Ismoilova'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Oyunlar kapsamında son altın madalyaya kadınlar 51 kg kategorisinde Nijeryalı rakibi Zainab Adeshina'yı mağlup eden Rabia Topuz ulaştı.

