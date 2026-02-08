Yenilenen Kartal evinde kayıp! Beşiktaş - Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU

Vaclav Cerny (İHA) BEŞİKTAŞ DIŞINDA 13 MAÇTA 3 GOL Güven Yalçın, bu sezon Beşiktaş maçları dışında çıktığı 13 lig karşılaşmasında da 3 gol kaydetti. İstatistikler, Güven'in siyah-beyazlılara karşı daha yüksek bir skor katkısı verdiğini ortaya koydu.

Beşiktaş'ın yediği gol sonrası yaşanan üzütü (İHA) ERSİN DESTANOĞLU'NA TRİBÜNLERDEN DESTEK VE TEPKİ Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmada kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, maç öncesinde ve maç sırasında farklı anlar yaşadı. Isınma bölümünde siyah-beyazlı taraftarlar, Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak destek verdi. Genç kaleci, bu desteğe alkışlarla karşılık verdi. Ancak Alanyaspor'un 16 dakika içinde bulduğu iki golün ardından tribünlerin tavrı değişti. Beşiktaş taraftarları, Ersin'in topla buluştuğu anlarda ıslıklarla protestoda bulundu.

Orkun Kökçü gollerine devam etti (AA) SERGEN YALÇIN'DAN KADRODA 9 DEĞİŞİKLİK Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Alanyaspor maçında, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan son karşılaşmaya göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti. Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleye Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle çıktı.

Cengiz Ünder (AA) YEDEK KULÜBESİ VE EKSİKLER Siyah-beyazlı ekipte Emre Bilgin, Milot Rashica, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Jota Silva, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Amir Murillo ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yedek kulübesinde şans bekledi. Beşiktaş'ta Devrim Şahin, Taylan Bulut ve sarı kart cezalısı El Bilal Touré, kadroda yer almadı.