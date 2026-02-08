Yenilenen Kartal evinde kayıp! Beşiktaş - Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u ağırladı. Siyah beyazlılar, ilk yarısını 2-0 geride bitirdiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İşte yaşananlar...
Hızlı Özet Göster
- Alanyaspor, Beşiktaş deplasmanında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
- Güven Yalçın, eski takımı Beşiktaş'a 9. ve 16. dakikalarda attığı gollerle Alanyaspor'u 2-0 öne geçirdi.
- Beşiktaş, 33. dakikada Orkun Kökçü'nün penaltı golüyle skoru 1-2'ye getirdi.
- Sergen Yalçın, Alanyaspor maçında Kocaelispor karşılaşmasına göre ilk 11'de 9 değişiklik yaptı.
- Emmanuel Agbadou, Hyeon-gyu Oh ve Junior Olaitan ilk kez Beşiktaş'ın ilk 11'inde sahaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı Dolmabahçe'de devam etti.
Beşiktaş, evinde ağırladığı Alanyaspor'a karşı Güven Yalçın'ın 2 golüyle geriye düştü ve ilk devre 2-0 sona erdi.
İkinci yarıda Orkun'un penaltısıyla farkı bire indiren Kartal, yeni transferlerinden Agbadou'nun asisti ve Oh'un enfes golüyle beraberliği yakaladı.
Karşılaşma 2-2 bitti.
Siyah beyazlılar puanını 37'ye yükseltirken gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada soldan içe kateden Ruan'ın ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.
9. dakikada Alanyaspor golü buldu. Hwang'ın pasıyla topla buluşan Güven Yalçın, ceza sahasına girmeden sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı direk dibinden ağlara gönderdi: 0-1.
16. dakikada Alanyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Savunma oyuncusu Ümit Akdağ, soldan taşıdığı topu ortadaki Güven Yalçın'a çıkardı. Güven, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
29. dakikada Güney Koreli futbolcu Oh, ceza sahası içinde yerde kalırken hakem Oğuzhan Çakır, oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında izleyen Oğuzhan Çakır, Ümit Akdağ'ın Oh'a yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi. 33'üncü dakikada penaltıyı kullanan kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2.
45+3. dakikada Orkun Kökçü'nün soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, sol çaprazdaki Cerny'nin önünde kaldı. Oyuncunun altıpasın çaprazından çektiği şutta kaleci Victor, meşin yuvarlağı çeldi.
Alanyaspor, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.
GÜVEN YİNE SAHNEDE
Sezonun ilk yarısında 31 Ağustos 2025 tarihinde Alanya'da oynanan ve Alanyaspor'un 2-0 kazandığı karşılaşmada son 22 dakikada süre alan Güven Yalçın, fileleri havalandırmayı başardı. İstanbul'da oynanan karşılaşmada ise Güven, 9 ve 16. dakikalarda attığı gollerle takımına erken üstünlük sağladı. Tecrübeli oyuncunun, eski takımına attığı bu gollerin ardından sevinç yaşamaması dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ DIŞINDA 13 MAÇTA 3 GOL
Güven Yalçın, bu sezon Beşiktaş maçları dışında çıktığı 13 lig karşılaşmasında da 3 gol kaydetti. İstatistikler, Güven'in siyah-beyazlılara karşı daha yüksek bir skor katkısı verdiğini ortaya koydu.
ERSİN DESTANOĞLU'NA TRİBÜNLERDEN DESTEK VE TEPKİ
Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmada kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, maç öncesinde ve maç sırasında farklı anlar yaşadı. Isınma bölümünde siyah-beyazlı taraftarlar, Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak destek verdi. Genç kaleci, bu desteğe alkışlarla karşılık verdi.
Ancak Alanyaspor'un 16 dakika içinde bulduğu iki golün ardından tribünlerin tavrı değişti. Beşiktaş taraftarları, Ersin'in topla buluştuğu anlarda ıslıklarla protestoda bulundu.
SERGEN YALÇIN'DAN KADRODA 9 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Alanyaspor maçında, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan son karşılaşmaya göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleye Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle çıktı.
YEDEK KULÜBESİ VE EKSİKLER
Siyah-beyazlı ekipte Emre Bilgin, Milot Rashica, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Jota Silva, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Amir Murillo ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yedek kulübesinde şans bekledi. Beşiktaş'ta Devrim Şahin, Taylan Bulut ve sarı kart cezalısı El Bilal Touré, kadroda yer almadı.
ÜÇ YENİ TRANSFER İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya katılan Emmanuel Agbadou ve Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Junior Olaitan ise Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de görev yaptı. Yeni transfer Amir Murillo karşılaşmaya yedek başladı.
EPİLEPSİ FARKINDALIĞI VE 6 ŞUBAT MESAJI
Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesi ısınma bölümüne "Epilepside ilk yardım hayat kurtarır" yazılı pankartla çıkarak farkındalık mesajı verdi. Ayrıca 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler de Tüpraş Stadı'nda unutulmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, depremden etkilenen şehirlerin isimlerini tek tek anarken, futbolcular seremoniye "6 Şubat 2023'te hissedilen: 7.7 – Bugün hissedilen: Dinmeyen acılarımız" yazılı pankartla çıktı.