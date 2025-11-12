SON DAKİKA
Galatasaray’da devre öncesi hareketlilik: Gabriel Sara’ya Rusya’dan teklifler

Bazı Rus takımlarının Cimbom’un Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara ile yakından ilgilendiği ve ocak ayında Aslan’a teklifler gelebileceği belirlendi

12 Kasım 2025
Galatasaray'ın orta sahadaki Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Rusya Ligi'nden bazı takımların 26 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Bu sezon performansı nedeniyle eleştirilen yıldız futbolcu için devre arasında Sarı-Kırmızılı takıma teklifler gelebileceği de gelen haberler arasında. Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta 862 dakika sahada kalan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray yönetiminin olası bir teklif gelmesi durumunda teknik direktör Okan Buruk'un kararına göre hareket edeceği de gelen haberler arasında. Güncel verilere göre 22 milyon euro değer biçilen Sara'nın Galatasaray ile olan kontratı 2029 yılında sona erecek.


ZANİOLO'NUN TALİPLERİ ARTIYOR

Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor. Udinese'nin bonservisini almak için Galatasaray ile görüşmelere başlamaya hazırlandığı İtalyan 10 numara için Milan'ın da devreye girdiği iddia edildi. İtalyan devinin Zaniolo'yu sezon sonunda futbolu bırakmayı planlayan Luka Modric'in yerine düşündüğü de belirtildi.


ASLA KADRO DIŞI BIRAKMAZDIM


Almanya'nın efsane futbolcusu Lothar Matthaus yeniden milli takım çağrılan Leroy Sane ile ilgili, "Ben olsam Sane'yi asla kadro dışı bırakmazdım" dedi.

