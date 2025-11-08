Palace’tan Singo’ya gözaltı: Cimbom’un Ajax’ı 3-0 mağluğ ettiği maçta önemli bir gelişme yaşandı!

Galatasaray'In sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan 30 milyon euroya kadrosuna kattığı Wilfried Singo Sarı-Kırmızılı takımla çıktığı maçlardaki etkili oyunuyla dikkatleri çekmişti. Cimbom'un Ajax'ı 3-0 mağlup ettiği maçta Fildişili stoper ile ilgili önemli bir gelişme yaşandığı öğrenildi.

Oyuncunun durumunu yakından takip eden kulüplerden biri olan Crystal Palace'ın Singo için maça gözlemci gönderdiği gönderdiği öğrenildi. İngiliz ekibinin oyuncuyu sonraki maçlarda da izleyeceği ve performansının beğenilmesi durumunda devre arası ya da sezon sonunda harekete geçmeyi düşündüğü de gelen haberler arasında. Galatasaray formasıyla 8 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 1 asiste imza attı.



ANGUİSSA'NIN ROTASI İSTANBUL



İtalyan basını geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Napoli forması giyen Frank Anguissa ile ilgilendiği öne sürmüş ve iki takımın da oyuncunun şartlarını karşılamaya hazır olduğunu belirtmişti. Napoli ile sözleşme görüşmelerine devam eden Kamerunlu oyuncuyla ilgili dün flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İtalyan basınından Corierre dello Sport'ta yer alan haberde "Napoli ve Zambo Anguissa kontrat uzatmak istiyor fakat iki tarafın talepleri arasında uçurum var" ifadeleri kullanıldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yıldız futbolcu için pusuda beklediği ve 2027'de sona erecek kontratını uzatmaması halinde devreye girip teklif yapacakları da gelen haberler arasında.

OSIMHEN NİJERYA TARİHİNE GEÇTİ



Avrupa kupalarında çıktığı 35 maçta 25. golünü kaydeden Osimhen Nijerya'nın en golcü futbolcusu oldu. GALATASARAY'IN 26 yaşındaki yıldız golcüsü Victor Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda deplasmanında Ajax'a karşı yaptığı hat-trick ile Avrupa kupalarında çıktığı 35. maçında 25. golünü kaydetmişti. Victor Osimhen bu başarısıyla Nijerya'nın önemli golcülerinden biri olan Obafemi Martins'e ait (64 maç 23 gol) rekoru geçerek Avrupa kupaları tarihinin en golcü Nijeryalı futbolcusu oldu.



MİLLİ ARA SONRASI DÖNÜYOR



Cimbom'da Bodo Glimt maçı öncesi adalesinden sakatlık geçiren ve bir süredir formasından uzak kalan İlkay Gündoğan dün idmana çıktı.

Takımdan ayrı çalışan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun milli aranın ardından takıma katılıp ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Galatasaray'ın saha içindeki beyni olan tecrübeli futbolcu forma giydiği 7 maçta, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.