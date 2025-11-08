PODCAST CANLI YAYIN
Palace'tan Singo'ya gözaltı: Cimbom'un Ajax'ı 3-0 mağluğ ettiği maçta önemli bir gelişme yaşandı!

Galatasaray'In sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan 30 milyon euroya kadrosuna kattığı Wilfried Singo Sarı-Kırmızılı takımla çıktığı maçlardaki etkili oyunuyla dikkatleri çekmişti. Cimbom'un Ajax'ı 3-0 mağlup ettiği maçta Fildişili stoper ile ilgili önemli bir gelişme yaşandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi :08 Kasım 2025
Galatasaray'In sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan 30 milyon euroya kadrosuna kattığı Wilfried Singo Sarı-Kırmızılı takımla çıktığı maçlardaki etkili oyunuyla dikkatleri çekmişti. Cimbom'un Ajax'ı 3-0 mağlup ettiği maçta Fildişili stoper ile ilgili önemli bir gelişme yaşandığı öğrenildi.

Oyuncunun durumunu yakından takip eden kulüplerden biri olan Crystal Palace'ın Singo için maça gözlemci gönderdiği gönderdiği öğrenildi. İngiliz ekibinin oyuncuyu sonraki maçlarda da izleyeceği ve performansının beğenilmesi durumunda devre arası ya da sezon sonunda harekete geçmeyi düşündüğü de gelen haberler arasında. Galatasaray formasıyla 8 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 1 asiste imza attı.


ANGUİSSA'NIN ROTASI İSTANBUL


İtalyan basını geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Napoli forması giyen Frank Anguissa ile ilgilendiği öne sürmüş ve iki takımın da oyuncunun şartlarını karşılamaya hazır olduğunu belirtmişti. Napoli ile sözleşme görüşmelerine devam eden Kamerunlu oyuncuyla ilgili dün flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İtalyan basınından Corierre dello Sport'ta yer alan haberde "Napoli ve Zambo Anguissa kontrat uzatmak istiyor fakat iki tarafın talepleri arasında uçurum var" ifadeleri kullanıldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yıldız futbolcu için pusuda beklediği ve 2027'de sona erecek kontratını uzatmaması halinde devreye girip teklif yapacakları da gelen haberler arasında.

Bu sezon 14 maçta 4 gol, 2 asiste imza atan Anguissa'nın İtalyan ekibiyle yaptığı görüşmelerde orta yolu bulamaması durumunda rotasının İstanbul olacağı da gelen haberler arasında.


İtalyan basını yeni kontrat için görüşen Anguissa ve Napoli'nin talepleri arasında büyük bir fark olduğunu yazdı.Anguissa'nın İtalyan ekibiyle anlaşamaması halinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devreye girip teklif yapması bekleniyor


OSIMHEN NİJERYA TARİHİNE GEÇTİ


Avrupa kupalarında çıktığı 35 maçta 25. golünü kaydeden Osimhen Nijerya'nın en golcü futbolcusu oldu. GALATASARAY'IN 26 yaşındaki yıldız golcüsü Victor Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda deplasmanında Ajax'a karşı yaptığı hat-trick ile Avrupa kupalarında çıktığı 35. maçında 25. golünü kaydetmişti. Victor Osimhen bu başarısıyla Nijerya'nın önemli golcülerinden biri olan Obafemi Martins'e ait (64 maç 23 gol) rekoru geçerek Avrupa kupaları tarihinin en golcü Nijeryalı futbolcusu oldu.


MİLLİ ARA SONRASI DÖNÜYOR

Cimbom'da Bodo Glimt maçı öncesi adalesinden sakatlık geçiren ve bir süredir formasından uzak kalan İlkay Gündoğan dün idmana çıktı.
Takımdan ayrı çalışan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun milli aranın ardından takıma katılıp ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Galatasaray'ın saha içindeki beyni olan tecrübeli futbolcu forma giydiği 7 maçta, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

