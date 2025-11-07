PODCAST CANLI YAYIN
Konferans Ligi'nde yeni lider Samsun: Hamrun'u üç golle geçtiler

Karadeniz ekibi Konferans Ligi’ndeki 3. maçında Malta ekibi Hamrun’u Holse, Emre Kılınç ve Mouandilmadji ile yıktı. 9 puana ulaşan Samsunspor bu sonuçla liderliğe yükseldi

Giriş Tarihi :07 Kasım 2025
Samsunspor tutulmuyor... Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz grup aşamasında oynadığı 3. maçında Malta takımı Hamrun'u 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Maça hızlı bir başlangıç yapan Karadeniz ekibi 18'de 1-0 öne geçti. Emre'nin pasında Holse ceza sahasına girerek topu filelere gönderdi. VAR kontrolü sonrası gol kararı verildi. Bu golle Samsunspor devreyi 1-0 önde kapattı. 2. yarı baskılı futbolunu sürdüren Samsunspor 58'de farkı ikiye çıkardı. Emre Kılınç Zeki'nin ortasında sağ köşeye sert vurarak skoru 2-0 yapan golü attı. 77'de Mouandilmadji sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşla skoru 3-0 yapan golü attı. Bu dakikadan sonra baskısını sürdüren Samsunspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

LİDERLİK BİZİ MUTLU ETTİ


Takımın Avrupa maçında gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getiren Teknik Direktör Thomas Reis, elde ettikleri galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Reis yaptığı açıklamada "Elbette son 2 maçtan 6 puan aldığımız için çok mutluyuz. Oynayacağımız her maç, şu ana kadar olduğu gibi zor geçecektir. Almış olduğumuz puan ve liderlik nedeniyle mutluyuz" ifadelerini kullandı.

