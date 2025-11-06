PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe Avrupa’da zafere kilitlendi!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Çek ekibi Plzen’e konuk olacak. Zorlu mücadele saat 23.00’te start alacak. Kanarya bu karşılaşmayı kazanıp çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

Giriş Tarihi :06 Kasım 2025
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe zorlu Çekya deplasmanında Viktoria Plzen'e konuk olacak. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den yayımlanacak.

Mücadeleyi Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Ligde ve Avrupa'da oynadığı son maçları kazanan Fenerbahçe, Viktoria Plzen karşısında da kazanmak ve İtalyan teknik adam Domenico Tedesco yönetimindeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Sarı-Lacivertliler'de, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.

