Fenerbahçe Avrupa’da zafere kilitlendi!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe zorlu Çekya deplasmanında Viktoria Plzen'e konuk olacak. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den yayımlanacak.

Mücadeleyi Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Ligde ve Avrupa'da oynadığı son maçları kazanan Fenerbahçe, Viktoria Plzen karşısında da kazanmak ve İtalyan teknik adam Domenico Tedesco yönetimindeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Sarı-Lacivertliler'de, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.