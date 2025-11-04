Shakhtar Donetsk Dynamo Kiev’i 3-1 yendi! Arda Turan yönetiminde liderlik sürüyor

Ukrayna Ligi'nin 11. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Lviv Arena'da oynanan müsabaka, Shakhtar'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Eguinaldo, 54. dakikada Newerton ve 90+4. dakikada kendi kalesine Kabaev kaydetti. Dinamo Kiev'in tek sayısı ise Buyalsky'den geldi. Bu skorun ardından üst üste 2. kez kazanan ve puanını 24'e yükselten Shakhtar, Ukrayna Ligi'nde liderliğini en yakın takipçisi Dynamo Kiev'in 4 puan önünde sürdürdü. oynana derbide Dynamo Kiev'i 3-1 yenerek Kiev ile aradaki puan farkını 4'e çıkardı.

