MHK'dan çok konuşulacak atamalar...

Derbi haftası öncesi flaş gelişme... Merkez Hakem Kurulu (MHK), bahis skandalının gün yüzüne çıkmasının ardından sürpriz hakem atamalarını açıkladı.

Giriş Tarihi :31 Ekim 2025
Derbi haftası öncesi flaş gelişme... Merkez Hakem Kurulu (MHK), bahis skandalının gün yüzüne çıkmasının ardından sürpriz hakem atamalarını açıkladı. Süper Lig'in 11. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki kritik mücadelede düdük Cihan Aydın'a emanet edilirken, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Yılmaz görev yapacak. Öne çıkan detay ise, Ali Yılmaz'ın kariyerinde ilk kez bir derbi yönetecek olması. MHK'nın bu atamalarının, son dönemde hakem camiasında yaşanan tartışmaların ardından sürpriz olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Taraftarlar, özellikle derbi maçı yönetecek olan Ali Yılmaz'ın performansını merakla bekliyor.

