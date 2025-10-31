PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Merve Çin’de altın madalya kazandı

Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlar 53 kilogram kategorisinde temsil eden milli sporcu Merve Dinçel Kavurat altın madalya aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2025
Merve Çin’de altın madalya kazandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlar 53 kilogram kategorisinde temsil eden milli sporcu Merve Dinçel Kavurat altın madalya aldı. Milli sporcumuz organizasyonda, kadınlar 53 kiloda ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Yunanistan'dan Stavroula Dessyla'yı, üçüncü turda İran'dan Mobina Nematzadeh'i, çeyrek finalde Tayvan'dan Po-ya Su'yu ve yarı finalde Mısır'dan Jana Khattab'ı yenen milli sporcu, adını finale yazdırdı. Finalde Suudi Arabistan'dan Dünya Ali Abutaleb'i 2-0 mağlup eden Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan DEM Heyeti’ni Külliye’de kabul etti! PKK’nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı’ya gidecek mi?
Hüseyin Gün’ün manevi annesi Seher Alaçam’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
TRT World Forum 2025 Başlıyor
Afganistan ve Pakistan ateşkeste uzlaştı: Yeni durak İstanbul!
D&R
Başkan Erdoğan’dan Friedrich Merz’in yanında Gazze mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | Türkiye’yi AB’de görmek istiyoruz
İdefix
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Hakemlerin bahis oynaması rezillik!
TBMM Komisyonu Terörsüz Türkiye sürecinde sona yaklaştı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci için bilgi verdi
Kim Milyoner Olmak İster?de milyonluk soru heyecanı! Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir
Erdoğan–Merz görüşmesi Alman basınında: Bild gazetesi Gazze tartışmasını hazmedemedi
Kripto telefondan çıkanlar... MI6’dan İmamoğlu ve ekibine güvenlik protokolü: Murat Ongun’u CIA’e Necati Özkan mı takip ettirdi?
Başkan Erdoğan’dan Alman gazeteciye İmamoğlu ayarı! Kumarbaz hakemlere tepki: Ne gerekiyorsa yapılıyor
Külliye’de ilginç anlar! Almanya Şansölyesi Friedrich Merz duracağı yeri şaşırdı
Casusluk Ekosistemi çözülüyor! ’İstanbul Senin’ soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD’ye sızdırdılar
Alman basınında gündem Şansölye’nin eşi! Türkiye ziyaretinde First Lady Charlotte Merz sürprizi
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada göz kırpma mekanizması ortaya çıktı
Galatasaray’a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu
TORBA YASAYLA EMEKLİYE YENİ HESAP: SSK BAĞ-KUR’a primde 9 kat uygulaması, maaş zammı, borçlanmada asgari ücret etkisi yolda!
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Hollanda’da seçim çıkmazı! Kim kazandı kim kaybetti? Kimse birbirini koalisyonda istemiyor Hollanda’da seçim çıkmazı! Kim kazandı kim kaybetti? Kimse birbirini koalisyonda istemiyor Potada Kanarya fırtınası! Fenerbahçe Opet - DVTK Huntherm: 113-65 | MAÇ SONUCU Potada Kanarya fırtınası! Fenerbahçe Opet - DVTK Huntherm: 113-65 | MAÇ SONUCU Kuruluş Orhan’ın Osman Bey’i Cihan Ünal kaç yaşında, nereli? İşte rol aldığı diziler Kuruluş Orhan'ın Osman Bey’i Cihan Ünal kaç yaşında, nereli? İşte rol aldığı diziler