Galatasaray-Trabzonspor maçı formda yıldızların kapışmasına sahne olacak

Yarın ilk kez eski takımına karşı oynayacak olan Uğurcan, Cimbom’un en önemli kozlarından birisi. Onana da müthiş formuyla Fırtına’ya güven veriyor. Lider ile takipçisinin müthiş buluşması ayrıca Abdülkerim-Batagov, Torreira-Oulai, Leroy Sane-Augusto ve Osimhen-Onuachu düellosuna da sahne olacak.

Giriş Tarihi :30 Ekim 2025
Süper Lig yarın müthiş bir buluşmaya sahne olacak. Lider Galatasaray ve takipçisi Trabzonspor, Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Ezeli rakiplerin nefesleri kesecek mücadelesinde iki teknik adam kadar, çok formda yıldızların da düellosu yaşanacak.

UĞURCAN&ONANA
Trabzonspor'un eski kaptanı Uğurcan Çakır şu ana kadar kalesinde 5 gol görürken 29 kurtarışa imza attı. İsabetli pas oranı ise yüzde 76. Andre Onana 6 gol yerken toplam 21 kurtarış yaptı. 1 de asisti var.

ABDÜLKERİM&BATAGOV
Sezona müthiş giren Abdülkerim Bardakcı maç başına 3.6 top kazanıp, 3 kez de atak engelliyor. Trabzonspor'un genç yıldızı Batagov ise maç başı 3.4 top kazanıp, 5.2 kez atak engelliyor.

TORREIRA&OULAI
Cimbom'un atom karıncası Lucas Torreira maç başına 1.8 top çalıyor. %65 ikili mücadele kazanıyor. Fırtına'nın harika çocuğu Oulai karşılaşma başına 2 top çalarken, %65 ikili mücadele kazanıyor.

SANE&AUGUSTO
Son dönemin yıldızı Leroy Sane'nin ligde 3 gol, 1 asisti var. Maç başına 2.3 şut çekiyor. Felipe Augusto ligde 5 kez ağları havalandırdı. Genç Sambacı pozisyonları %26 oranında gole çeviriyor.

OSIMHEN&ONUACHU
Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen ligde bu sezon 3 gol attı. 136 dakikada bir ağları sarstı. Trabzonspor'un kulesi Paul Onuachu 7 gol kaydederken, her 122 dakikada bir rakiplerini üzmeyi başardı.

Milli Takım ve Galatasaray formasıyla sezona müthiş bir giriş yapan Uğurcan Çakır formunun zirvesinde.

Andre Onana, Trabzonspor'da gösterdiği performansla Inter günlerinden esintiler sunuyor.

Uğurcan Çakır ilk 10 hafta sonra yüzde 85'lik kurtarış yüzdesiyle ligin en iyisi konumunda.

Son 2 maçta 3 gol atan Victor Osimhen müthiş bir form grafiğine ulaştı.

