Futbolda 'Temiz Eller' operasyonu

İddialara göre soruşturma kapsamında 3 bin 700 kişi inceleme altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışı bahis sitelerindeki hesapları araştırmaya başladı. MASAK raporları ve HTS kayıtları titizlikle incelenirken bazı tanıkların da ortaya çıktığı vurgulandı. Kısa süre içinde eldeki net bilgilerin paylaşılması bekleniyor

Giriş Tarihi :29 Ekim 2025
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarıyla start verilen bahis operasyonu büyüyor. Öncelikle aktif olarak bahis oynayan 152 hakemle alakalı soruşturmalar derinleştiriliyor.

GÖZLER PDFK SEVKLERİNDE
Kısa süre içinde TFF tarafından bir açıklama yapılacağı ve disiplin kuruluna sevk edilen hakemlerin isimlerinin ortaya çıkacağı belirtiliyor. Ayrıca 3 bin 700 kişinin inceleme altına alındığı, hakemlerin ardından futbolcular, teknik adamlar ve yöneticilerle alakalı da soruşturma yürütüldüğü iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu iddialar çerçevesinde sadece yurt içi değil, yurt dışındaki bahis siteleriyle alakalı abonelik kayıtları, bu siteler üzerinden bahis oynanma durumlarına dair veriler ve tanık beyanları temin edildiği duyuruldu.

KAPSAMLI İNCELENİYOR
Açıklamada, "Ülkemiz futbol liglerinde yer alan amatörden profesyonele kadar her kategoride mücadele eden takımlar, futbolcular, hakemler ve üst kuruluşlar bir bütünün parçası olup, bu soruşturmanın mahiyeti gereği soruşturmada yer alma ihtimallerine binaen özellikle lekelenmeme hakkı doğrultusunda tüm unsurlar hakkında çok kapsamlı bir inceleme yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

YANLIŞ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN
Savcılık'tan yapılan açıklamada, "Bu süreçte kamuoyunu yanıltacak ve yanlış algı oluşturacak açıklamalara itibar edilmemesi; soruşturmada analiz edilecek yukarıda belirtilen tüm bilgi ve belgelerin ilgili yerlerden temin edilerek işlemlerin devam ettiği, ortaya çıkacak güncel bilgilerin ise ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.

ÜLKE FUTBOLU TEMİZ YARINLARA ÇIKSIN
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Sezon sonuna kadar yabancı hakemlerin maçları yönetmesi ve soruşturmanın devam etmesi gerek. Süreç çok sıcak, mutlaka tutuklamalar ve gözaltılar olacaktır. Ülke futbolu temiz yarınlara çıksın. Kocaelispor olarak almamız gereken her aksiyonu alacağız. Haklarımızı yargıda arayacağız ve sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

MAÇLAR İNCELENSİN
Gaziantep FK, sürecin tüm aşamalarının takipçisi olacağını belirtti ve geçmişten bugüne zarar gördüğü tüm olası durumlar için gerekli adımları atacağını duyurdu. Erzurum FK ise, tüm kritik müsabakaların bağımsız bir kurulca incelenmesini istedi.

Kısa süre içinde bahis oynayan hakemlerin isimlerinin açıklanması ve bu isimlerin PDFK'ya sevki bekleniyor

