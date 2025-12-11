Pendik’te yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti! Bakan Yerlikaya açıkladı: Soruşturma devam ediyor

Pendik'te yangın (DHA) KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI



Ölen çocukların kimlikleri ortaya çıktı. Buna göre, Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti, Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 02.30 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan konutta çıkış sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldiği, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Pendik'te yangın (DHA) "OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

İtfaiyenin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü, binada yapılan arama tarama çalışması sırasında 1 numaralı dairede bilinci kapalı şekilde 4 çocuğun bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Çocuklara ilk müdahaleyi, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yapmış ve yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetci (5) ve Özden Sepetci (2) isimli çocuklar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. 2014 doğumlu Muhammed Ali Çelikkol'un ise kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi devam etmektedir. Olay sonrasında yapılan ilk incelemede ise çocukların annesi olan Selvi Sepetci'nin, 2025 doğumlu diğer çocuğu Ela Nur Zurnacı'yı tedavisi için Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine götürdüğü için olay sırasında evde bulunmadığı tespit edilmiştir. Yangının kesin çıkış sebebi, itfaiyenin hazırlayacağı raporla tespit edilecektir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Yanan ev (DHA) ANNE SERBEST BIRAKILDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne Sepetci'nin kusur durumu nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yanan ev (DHA) PENDİK BELEDİYE BAŞKANI VE KAYMAKAMI İNCELEMELERDE BULUNDU Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik Kaymakamı Mahmet Yıldız da olay yerinde incelemelerde bulundu.