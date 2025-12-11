takvim-logo

Pendik'te yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti! Bakan Yerlikaya açıkladı: Soruşturma devam ediyor

Pendik'te bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı. Çocukların annelerinin yangın sırasında evde olmadığı belirtildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen çocukların kimlikleri ortaya çıktı. Komşulardan Raşit Yoldaş, camı kırıp 4 çocuğu dışarı çıkardıklarını belirtirken sadece 1'inin nefes aldığını ifade etti. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
Pendik’te yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti! Bakan Yerlikaya açıkladı: Soruşturma devam ediyor

Pendik'te bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

Pendik'te yangın (DHA)Pendik'te yangın (DHA)

YANGIN GECE SAATLERİNDE ÇIKTI

Saat 02.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Pendik'te yangın (DHA)Pendik'te yangın (DHA)

Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te 2 katlı binanın giriş katında yangın: 3 çocuk öldü, 1'i ağır yaralandı

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise durumunun ağır olduğunu öğrenildi. Öte yandan, çocukların annelerinin ise yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.

Pendik'te yangın (DHA)Pendik'te yangın (DHA)

KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ölen çocukların kimlikleri ortaya çıktı. Buna göre, Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti, Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 02.30 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan konutta çıkış sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldiği, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Pendik'te yangın (DHA)Pendik'te yangın (DHA)

"OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"
İtfaiyenin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü, binada yapılan arama tarama çalışması sırasında 1 numaralı dairede bilinci kapalı şekilde 4 çocuğun bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklara ilk müdahaleyi, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yapmış ve yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetci (5) ve Özden Sepetci (2) isimli çocuklar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. 2014 doğumlu Muhammed Ali Çelikkol'un ise kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi devam etmektedir. Olay sonrasında yapılan ilk incelemede ise çocukların annesi olan Selvi Sepetci'nin, 2025 doğumlu diğer çocuğu Ela Nur Zurnacı'yı tedavisi için Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine götürdüğü için olay sırasında evde bulunmadığı tespit edilmiştir. Yangının kesin çıkış sebebi, itfaiyenin hazırlayacağı raporla tespit edilecektir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Yanan ev (DHA)Yanan ev (DHA)

ANNE SERBEST BIRAKILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne Sepetci'nin kusur durumu nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yanan ev (DHA)Yanan ev (DHA)

PENDİK BELEDİYE BAŞKANI VE KAYMAKAMI İNCELEMELERDE BULUNDU

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik Kaymakamı Mahmet Yıldız da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yanan ev (DHA)Yanan ev (DHA)

"CAMI KIRIP 4 ÇOCUĞU DIŞARI TAŞIDIK"

Çocukları dışarı çıkartan komşulardan biri olan Raşit Yoldaş, "Biz aşağıya indiğimizde yangın başlamıştı. Camı kırıp 4 çocuğu dışarı taşıdık. Tek bir tanesi nefes alıyordu. Anne babası evde yoktu. 2'si çok ufak. Yeni taşınmışlardı buraya. Kapıyı açtığımızda alevler suratımıza vuruyordu. Gidemediğimiz için camdan girdik. İkisi hiç nefes alamıyordu" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)


"BİR YAVRUMUZUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yangına ilişkin "Bu sabah Pendik'te bir evde meydana gelen yangın yüreğimizi yaktı. Yangından etkilenen 3 yavrumuz tedavi gördükleri hastanede maalesef hayatını kaybetti. Bir yavrumuzun tedavisi devam ediyor. Bu acı hadisede hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden yavrumuza Rabbim acil şifalar versin. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir." sözlerini söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN