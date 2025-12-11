Pendik'te yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti! Bakan Yerlikaya açıkladı: Soruşturma devam ediyor
Pendik'te bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı. Çocukların annelerinin yangın sırasında evde olmadığı belirtildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen çocukların kimlikleri ortaya çıktı. Komşulardan Raşit Yoldaş, camı kırıp 4 çocuğu dışarı çıkardıklarını belirtirken sadece 1'inin nefes aldığını ifade etti. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
YANGIN GECE SAATLERİNDE ÇIKTI
Saat 02.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılan çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise durumunun ağır olduğunu öğrenildi. Öte yandan, çocukların annelerinin ise yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.