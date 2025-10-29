Fener Tedesco ile uçuşa geçti

Yeni bir sayfa açıldı... Stuttgart ve Gaziantep FK maçlarında ortaya konan oyun, yalnızca alınan galibiyetlerle değil, sahadaki özgüven, dinamizm ve üretkenlikle de taraftarlara büyük umut verdi. Sarı-Lacivertliler, Domenico Tedesco yönetiminde "alışma ve deneme" dönemini geride bırakarak, gerçek anlamda yükseliş sürecine adım attı. Takımın oyun disiplini, tempolu pas trafiği ve hücum çeşitliliği dikkat çekici biçimde gelişti. Özellikle Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 20 dakikasında sergilenen futbol, sezonun en yoğun, en üretken ve en dominant oyunu olarak gösterildi. Bu bölümde Fenerbahçe yalnızca rakibini baskı altına almakla kalmadı; seyircisine "İşte gerçek Fenerbahçe bu" dedirtti. Sezon başında eleştirilerin odağında olan En-Nesyri'nin 2 golle parlaması da tesadüf değil. Tedesco'nun pozitif futbol anlayışı, oyuncular üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyuyor.

Tedesco, Mourinho döneminde oynamayan birçok oyuncuya şans verdi. Bu da forma rekabetinden dolayı Kanarya'yı diri tuttu.



Takımın havası değişti.... Arka arkaya galibiyetler geldi. Deneme süreci bitti.