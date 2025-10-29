SON DAKİKA
Anguissa için dev savaş!

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, Napoli’nin Kamerunlu orta sahası Zambo Anguissa ile ilgileniyor

Giriş Tarihi :29 Ekim 2025
Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde de karşı karşıya geldi. İtalya medyası, Süper Lig devlerinin, Napoli forması giyen Zambo Anguissa ile ilgilendiğini öne sürdü.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Kamerunlu orta sahanın transferi için ocak ayında harekete geçecek. 29 yaşındaki Anguissa'nın Napoli ile sözleşmesinde 2027 yılına kadar uzatma seçeneği yer alıyor.

Ancak Anguissa cephesi için bu uzatma seçeneği mali olarak tatmin edici değil. Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Kamerunlu yıldızı takımın önemli bir parçası ve dokunulmaz isimlerden biri olarak görüyor. Conte'nin bu düşüncesine rağmen, Napoli ile deneyimli oyuncu arasında henüz anlaşma olmadığı yazıldı

