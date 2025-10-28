Galatasaray 10 maçta 9 galibiyetle zirvede

Sahasında zorlu Göztepe engelini 3-1'lik skorla aşan ve Süper Lig'de bu sezon 10. maçında 9. galibiyetine ulaşan lider Galatasaray yoluna doludizgin devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde 100. galibiyetine sadece 120 maçta ulaşan sarı-kırmızılılar inanılması çok güç bir başarının altına imzasını attı. Cimbom 3.5 yıl önce göreve gelen Buruk'la beraber ezeli rakiplerine de büyük üstünlük kurdu. Son 3.5 sezonun puan durumu yapıldığında Galatasaray 120 maçta 313 puanla uzak ara zirvede yer aldı.

SADECE 7 KEZ YENILDI



Bu süreçte 100 galibiyet ve 13 beraberlik alan, sahadan yalnızca 7 kez mağlup ayrılan Buruk'un ekibi, son dönemde büyük rekabet içinde olduğu Fenerbahçe'ye tam 28 puan fark attı. Cimbom 3.5 sezonda rakip ağlara 291 gol bırakıp maç başına 2.42 gibi üst seviye bir ortalama yakaladı. Ayrıca 89 gol yiyerek, maç başına kalesinde sadece 0.74 gol görmeyi de başardı. Galatasaray son 3.5 sezonun puan durumunda diğer ezeli rakiplerinden Beşiktaş'a 100 puan, Trabzonspor'a ise 115 puan fark attı. Son 3 sezonu şampiyon bitiren sarı-kırmızılılar bu sezon ilk 10 hafta itibariyle en takipçisi rakibi Trabzonspor'un 5 puan önünde bulunuyor.

GÜNDÜZLERİ ÇOK SEVİYOR



Galatasaray son 10 gündüz maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Son olarak Göztepe'yi 3-1'lik skorla geçen Aslan, 2024 yılında Sivasspor ve bu yılın Mart ayında ise Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmıştı.



HER ALANDA ZİRVEDE



Galatasaray birçok istatistikte rakiplerine fark attı. Sarı-Kırmızılılar, 25 ile ligin en çok gol atan takımı. Ayrıca kalesinde 5 gol gören Cimbom en az gol yiyen ekip konumunda bulunuyor.

İşte o istatistikler: En çok büyük şans yaratan: 42, en çok topu direkten dönen: 7, en çok topla oynayan: %62.3, en çok maç başına isabetli pas yapan: 444, en çok maç başına isabetli orta yapan: 6.7, en çok maç başına isabetli şut çeken:

17.6, en çok maç başına şut çeken: 6.7.