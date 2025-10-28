SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş’ta eleştiri oklarının hedefinde tecrübeli teknik adam var

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde de kötü sonuç alırsa iyice tartışılmaya başlanacak

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ekim 2025
Beşiktaş’ta eleştiri oklarının hedefinde tecrübeli teknik adam var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş, Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile berabere kalarak zirve yarışının uzağında kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ikinci döneminde aldığı kötü sonuçlarla eleştiriliyor. Siyah-Beyazlılar'ın bu süreçte ortaya koyduğu futbol taraftarların büyük tepkisini çekiyor.

DERBİ KRİTİK ÖNEMDE


Sergen hocanın geldiği günden beri yıldız oyunculara dokunamaması ve sürekli kadro kalitesini eleştirmesi de tartışılan bir başka konu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi büyük önem taşıyor. Beşiktaş, pazar günü oynanacak derbide kötü sonuç alması halinde Sergen hocanın koltuğu da sallanmaya başlayacak. Beşiktaş Yönetimi'nin şu anki planlarında teknik direktör değişimi yok. Ancak derbi maçta ortaya konacak futbol ve çıkacak sonuç fikirlerinin değişmesine neden olabilecek.


ZİRVEYİ UNUTTU!


Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş, son 3 sezonun ilk 10 haftasında zirvenin 30 puan gerisinde kaldı. Son 3 sezondaki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşattı. Kartal, Kasımpaşa ile berabere kalarak lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü. Beşiktaş, geçen sezonun ilk 10 haftasında ise lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyordu. Siyah-Beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ilk 10 haftasında ise lider Fenerbahçe'nin tam 11 puan uzağındaydı. Beşiktaş, son 3 sezonda Ekim ve Kasım aylarında aldığı kötü sonuçlar ile eleştiriliyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | AFAD sahada: Balıkesir’de 6.1 ve 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden hissedildi | Son durum ne?
Beştepe’de tarihi imza: İngiltere ile Eurofighter anlaşması imzalandı! Başkan Erdoğan’dan iş birliği mesajı
Kuruluş Orhan
4x4’lük Kanarya! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-4 | MAÇ SONUCU
Kalyon Holding
CHP’de iç savaş büyüyor: Gürsel Tekin’den İmamoğlu ve fondaş medyaya sert tepki!
İdefix
Eurofighter mı F-16 mı? İşte Eurofighter Typhoon’u avcı yapan özellikleri! F-35 ile arasındaki hangi farklar var?
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde kriz trajediye dönüştü: Maaşını alamayan işçi intihar etti
MI6-İmamoğlu bağlantısını mommy mi organize etti? Seher Alaçam süslü şapkasıyla dosyaya girdi... Şark şeytanı Gertrude Bell’i anımsattı
İBB’de casusluk Ekosistemi! Soruşturmada kilit halka İstanbul Senin uygulaması: 15 şüpheliden 6’sı tutuklandı
Türk Telekom
İmzalar atıldı: Türkiye’ye 44 Eurofighter geliyor! Bakan Güler tarih verdi!
İsrail Türk askerinden korktu! Saar’dan itiraf gibi açıklama
CIA-NSA-MI6 ile İBB’yi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve 2. Cambridge Analytica
ÖZEL | Futbolda bahis skandalı! Ligler iptal mi olacak? | Başsavcılık düğmeye bastı: Geriye dönük 5 yıllık inceleme başlatıldı
A’dan Z’ye TOKİ 500 bin konut projesi! Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? En çok merak edilen 30 soruya 30 cevap
Meteoroloji’den İstanbul dahil 10 ile sarı kod: Fırtına, ani sel, sıcaklık düşüşü! 2’li yağış sistemi geliyor! 75 km hızla...
Süper Lig kulüplerinden bahis skandalı sonrası açıklamalar peş peşe geldi!
Emekliye yüzde 13.13 enflasyon zammı: Yeni anket FKB’den geldi! SSK BAĞKUR’lu için 6.4 puanlık refah payı masada