Takımı ayağa kaldıran Tedesco’nun yeni planı belli! Şimdi sıra En-Nesyri’de

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, takımın moralini ve performansını yukarı çekmek için yoğun mesai harcıyor. Son dönemde pozitif bir hava yakalayan Sarı-Lacivertliler'de İtalyan teknik adamın bir sonraki hedefi, Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi yeniden formunun zirvesine taşımak. Göreve geldiği günden bu yana oyuncularıyla birebir ilgilenmesiyle dikkat çeken Tedesco, takımdaki genel performans artışının ilk sinyallerini Stuttgart karşılaşmasında almıştı.

İtalyan hocanın, Faslı golcünün formunu yükseltip takımın hücum silahlarından biri yapmak istediği belirtildi.

ÖZEL GÖRÜŞME YAPILDI



O maçta sahaya yansıyan istek ve enerji, İtalyan çalıştırıcının metotlarının karşılık bulmaya başladığını gösterdi. Ancak 40 yaşındaki hoca bununla yetinmiyor. Şimdi gözünü En-Nesyri'ye çevirmiş durumda. Gaziantep maçı öncesinde Faslı yıldızla özel görüşme gerçekleştiren Tedesco'nun, öğrencisine tam destek verdiği öğrenildi