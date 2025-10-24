Tedesco takımına övgü yağdırdı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Stuttgart maçından sonra açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca deplasmana gelenler için Kadıköy'de oynamanın zor olduğunu söyleyerek, "Taraftarlarımızın atmosferi harikaydı. Güçlü takımlarla oynarken her şeye ihtiyacımız var. Birlikteliğe,atmosfere, taraftara, teknik heyete, takıma başkana. Birlik olmak bu demek. Kesinlikle iyi iş çıkardık. Stuttgart da gücünü gösterdi. Güçlü bir takım. Almanya'da 3. sırada olmalarının bir tesadüf olmadığını gördük. Geçen sezon Almanya Kupası'nı kazandılar. Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar. Takımları kaliteli. Ben takımımla ve sonuçla gurur duyuyorum. Galibiyeti hak ettik. Bunu hep birlikte başardık. Taraftarımız da bunu favzlasıyla hak etti. Rakibin zayıf noktalarına çalıştık" ifadesini kullandı.



Stuttgart'ın karşısına 7. kez çıkan Tedesco bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.