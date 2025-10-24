Euroleague’de Türk derbisi! Efes Fener’i ağırlıyor

Anadolu Efes bugün sahasında Euroleague'in 6. haftasında sahasında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.



Mücadele S Sports ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Geride kalan 5 haftayı iki ekip de 2 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamladı. Fenerbahçe Beko ligde 14. basamakta bulunurken Anadolu Efes 16. sırada yer aldı. Efes en son ligin 5. haftasında Panathinaikos'a 95-81 yenildi.

İki takımın da Avrupa'da bu sezon 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyeti var.