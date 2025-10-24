SON DAKİKA
Devler Ligi'ne Türk damgası

Devler Ligi, geçtiğimiz gece iki genç Türk yıldızın tarih yazdığı bir geceye şahitlik yaptı. 20 yaşındaki Arda Güler ve Kenan Yıldız, hem bireysel performanslarıyla hem de yaptıkları ile Türk futbolunun geleceğine ışık tuttu.

Devler Ligi’ne Türk damgası

Devler Ligi, geçtiğimiz gece iki genç Türk yıldızın tarih yazdığı bir geceye şahitlik yaptı. 20 yaşındaki Arda Güler ve Kenan Yıldız, hem bireysel performanslarıyla hem de yaptıkları ile Türk futbolunun geleceğine ışık tuttu. Real Madrid'li Arda Güler, sahada kaldığı 74 dakikada kusursuza yakın bir performans sergiledi. Kenan Yıldız ise en genç kaptan olarak oynadı. Bu ünvan, kulübün efsane yıldızı Alessandro Del Piero'nun 1998'de 23 yaşında kırdığı rekoru geride bırakarak Kenan'a geçti

Milli Takımımız'ın yıldız isimleri Arda Güler ve Kenan Yıldız birbirine rakip oldu

