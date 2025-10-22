SON DAKİKA
Arda Güler ve Kenan Yıldız dev kapışmada: Real Madrid Juventus’u ağırlıyor

Real Madrid ile Juventus, şampiyonlar ligi'nin 3. haftasında kozlarını paylaşacak. Arda Güler ile Kenan Yıldız karşı karşıya gelecek mücadele saat 22.00’de başlayacak.

Giriş Tarihi :22 Ekim 2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında bugün Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Kenan Yıldız'ın top koşturduğu Juventus'u ağırlayacak. Zorlu mücadele 22.00'de başlayacak.

Geride kalan 2 maçta fire vermeyen Real üst üste 3. galibiyeti için sahaya çıkarken, henüz galibiyeti olmayan ve 2 puan toplayabilen Kenan Yıldız'lı Juventus ise Real Madrid karşısında kazanarak ilk 3 puanını almak istiyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso da Arda ile ilgili yaptığı açıklamada, "Arda'nın oyun tarzı daha çok Özil ve Guti'nin bir karışımı" derken Kenan için de "Mükemmel bir evrim geçirdi. Ben Bayern'deyken o da oradaydı. Onun gelişimini görmekten çok memnunum" dedi.

