Vakıfbank’ın milli yıldızı Derya Cebecioğlu, Takvim’e konuştu

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın başarılı ismi Derya Cebecioğlu, TAKVİM'e özel açıklamalarda bulundu. Filenin Sultanları ile elde edilen dünya ikinciliğinin Türk voleybol tarihinde bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Cebecioğlu, aynı zamanda kulüp ve milli takım düzeyindeki tecrübelerinin kariyerini ileriye taşıdığını söyledi.



TARİHE GEÇEN BAŞARI

Dünya Şampiyonası'nda ilk kez yarı finale yükselip madalya aldıklarını hatırlatan milli voleybolcu, "Çok büyük bir başarıya imza attık. Şampiyon olamasak da bu takım, Türkiye'nin en iyi derecesini elde etti. Daha önceki en iyi sonucumuz altıncılıktı. Ama biz gümüş madalya kazandık ve Filenin Sultanları olarak tarih yazdık. Sonraki turnuvalarda daha da iyisini yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.



HEDEFLERİMİZ BÜYÜK

Yeni sezon hedeflerinden de bahseden Derya Cebecioğlu, Vakıfbank formasıyla yine tüm kupaları kazanmak istediklerini belirterek, "Geçen sezon sadece bir kupa kazandık ama bizim için verimli bir yıldı. Bu sezon hedefimiz büyük. Her sezon olduğu gibi tüm kupaları kazanmak istiyoruz.

Guidetti ve Santarelli gibi üst düzey antrenörlerle çalışmak çok değerli. Bazen sadece söyledikleri tek bir cümle bile benim için çok önemli oluyor" açıklamasını yaptı.

AY-YILDIZ HAYALİMDİ

Milli Takım'da oynamanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Derya, "Her kız çocuğunun hayalidir Filenin Sultanları'nda oynamak. Ay-Yıldızlı formayı giymek benim de en büyük hayallerimden biriydi. Bu deneyim beni hem mental hem de sportif anlamda yukarı taşıdı" şeklinde konuştu.



BİZ DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİYİZ

Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih de yeni sezon hedefleriyle ilgili çok iddialı açıklamalar yaptı. Başkan Üstünsalih, "Yenilenmiş ve güçlenmiş kadromuzla sezonu açıyoruz. Antrenör ve oyuncu bazında dünyanın en iyi kadrolarından birine sahibiz " diye konuştu.