Fenerbahçe’de gol krizi büyüyor: Santrforlar sınıfta kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk 9 haftasında santrforlarından yalnızca 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı alabildi. Sarı-lacivertliler’in 9 numaraları son olarak 2021-22 sezonunda ilk 9 haftayı 3 gol ve 3 asistle geçmişti.

Giriş Tarihi :21 Ekim 2025
Süper Lig'de 9 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe özellikle hücumdaki sıkıntıları ile dikkat çekiyor. Şu ana kadar rakip ağları 14 kez havalandırabilen sarı-lacivertliler maç başına 1.55'lik düşük bir yüzdede kaldı. Tedesco'nun ekibinde santrforların performansı da ciddi eleştiri alıyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Jhon Duran sakatlığı yüzünden uzun süredir forma giyemezken, kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'dan da katkı gelmedi. Eleştiri oklarının hedefindeki Youssef En Nesyri de 4 gol atıp 1 asist yaptı. Böylece Fenerbahçe'de 2021- 22 sezonundan bu yana ilk 9 haftadaki en kötü 9 numara performansı ortaya çıktı. Söz konusu sezonda Enner Valencia, Serdar Dursun ve Mergim Berisha'dan oluşan üçlü ilk 9 haftayı 3 gol ve 3 asistle geçebilmişti. Fenerbahçe yönetiminin bu tablonun değişmemesi durumunda ara transfer döneminde takıma santrfor takviyesi yapması kesin gözüyle bakılıyor.

