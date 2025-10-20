SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor’un gol makineleri: Onuachu ve Augusto farkı

Rizespor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönen Trabzonspor’da sezonun ilk 9 haftasına Paul Onuachu ve Felipe Augusto damga vurdu. Bordo-mavililerin ligde attığı 15 golün 11’i bu iki isimden geldi. Onuachu son 4 maçta 5 gol atarken, Augusto son 3 haftada her maçta fileleri havalandırdı. İkili, gol attıkları 7 maçta takımlarına 5 galibiyet ve 2 beraberlik kazandırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2025
Trabzonspor’un gol makineleri: Onuachu ve Augusto farkı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de Rizespor deplasmanında 2-1 kazanarak 20 puanla ikinci sıraya yerleşen Trabzonspor'da, sezonun ilk 9 haftasına Paul Onuachu ve Felipe Augusto damga vurdu. Bordo-Mavili takımın ligde attığı 15 golün 11'i bu iki futbolcudan geldi. Onuachu 7, Augusto ise 4 gole imza atarak skor yükünü çekti. Onuachu, ligin son 4 haftasında oynanan karşılaşmaların tamamında gol sevinci yaşarken bu süreçte 5 gol attı. Augusto ise son 3 haftada istikrarlı bir performans göstererek her maçta birer gol kaydetti. Trabzonspor, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’dan Türkiye’ye teşekkür! Başkan Erdoğan tebrik etti
CANLI ANLATIM | Katil İsrail’den Refah’a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi | Soykırımcı Netanyahu’dan katliam tehdidi
İdefix
Kanarya’nın keyfi yerine geldi! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 2-1 | MAÇ SONUCU
D&R
Lefkoşa’da skandal yayın: Seçim sonrası Türkiye’yi hedef aldılar
Türk Telekom
Kim Milyoner Olmak İster?de nefesler tutuldu: Seyirciye güvenen yarışmacı matematik sorusunda ters köşe oldu!
Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu! Yüzde kaç artış yapılacak? İşte masadaki formüller
Dur ihtarına uymayana af yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyeti 60 gün geri alınacak 200 bin TL ceza kesilecek
Son dakika! AK Parti’den Terörsüz Türkiye açıklaması: Provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz
Nicolo Bulega Superpole’de Toprak Razgatlıoğlu’na çarparak yarış dışı bıraktı! Milli gururumuz Razgatlıoğlu 3. kez dünya şampiyonu | Başkan’dan tebrik
Başkan Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına aile mesajı: Partimizin geleceği için çok hayırlı olacak
Laleli’deki kara paradan CHP’li İBB’deki yolsuzluk çetesi çıktı! Terörsüz Türkiye’nin tamamlayıcısı temiz eller
Türk Telekom, en yüksek ’Fiber İstasyon’ oranıyla 5G çağının da öncüsü
Meteoroloji’den 7 ile sarı kod: Kuvvetli yağış ve sert soğuklar geliyor! İstanbul, Bolu, Sakarya... 5 derece birden düşecek
CHP’li belediyelerde rüşvet ve akraba atamaları skandalı: İmamoğlu ve diğer başkanlar listede
Memur ve emekliye çifte zam geliyor! Ocak ayında maaşlar yüzde 19.39 artacak
Hedefte Sergen Yalçın var! Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı sonrası flaş sözler
Vücudunda uyuşturucu tespit edilen ünlülere yakın takip: 5 yıl denetimde olacaklar