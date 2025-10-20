Trabzonspor’un gol makineleri: Onuachu ve Augusto farkı

Süper Lig'de Rizespor deplasmanında 2-1 kazanarak 20 puanla ikinci sıraya yerleşen Trabzonspor'da, sezonun ilk 9 haftasına Paul Onuachu ve Felipe Augusto damga vurdu. Bordo-Mavili takımın ligde attığı 15 golün 11'i bu iki futbolcudan geldi. Onuachu 7, Augusto ise 4 gole imza atarak skor yükünü çekti. Onuachu, ligin son 4 haftasında oynanan karşılaşmaların tamamında gol sevinci yaşarken bu süreçte 5 gol attı. Augusto ise son 3 haftada istikrarlı bir performans göstererek her maçta birer gol kaydetti. Trabzonspor, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.