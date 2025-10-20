Galatasaray’dan deplasmanda kusursuz seri: 9 maçta 9 galibiyet

Galatasaray'da Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de deplasmanda elde ettiği istatistiklerle dikkat çekiyor. Cimbom, son 9 lig maçını da kazanırken 22 kez rakip fileleri havalandırdı ve kalesinde sadece 2 gol gördü. Bu sezon ise 5 deplasman maçının tamamını kazanmayı başardı ve 12 gol atıp, 1 gol yediler. Ligde son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a mağlup olan Aslan, daha sonraki maçlarda yenilmedi. 17 lig maçının 16'sını kazanırken, 1'inde berabere kaldı.