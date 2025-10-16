SON DAKİKA
Fenerbahçe Başkanı Saran: Hainler kulübe büyük zarar veriyor görevim süresince ifşa edeceğim

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dün düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Saran, ”Biz gelmeden ‘maaşları ödeyemez’ demişler. Hep yapı deniliyor ya. Bizim mücadele etmemiz gereken kendi içimizdeki yapı. Bu hainler Fenerbahçe’ye zarar veriyor” diye konuştu

Giriş Tarihi :16 Ekim 2025
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dün düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Saran, "Seçim sürecinde 'Maaşları ödeyemez' dediler, geldiğimiz günden bugüne 39.8 milyon euro ödedik. Hep yapı yapı deniyor da... Bazen hocalar da malzeme olarak bunu kullanıyorlar. Bizim esasında mücadele etmemiz gereken içimizdeki bu yapı. 'Fenerbahçe'yi çok seviyoruz' diyerek yalan yanlış haber yapanlar var. Bu hainler Fenerbahçe'ye çok büyük zarar veriyor. Görevim süresince bu arkadaşları ifşa edeceğim" dedi. Saran,"Kasımpaşa maçında 1-0 öndeyiz, ikinci yarı öncesi oyuncularımız cep telefonlarıyla seçimi takip etmişler, çünkü kayyum atanmaya kadar gitti bu iş" ifadelerini kullandı.
