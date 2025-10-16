Arda Güler İspanya’da manşetleri süslüyor

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Fransız L'Equipe Magazine'in yeni sayısına özel bir röportaj verdi. Milli yıldız, 'Real'in diğer dahisi' başlıklı röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. Arda, "Real Madrid'e transfer olduğum zaman, artık dünyanın en büyük kulübünde olduğumu biliyordum. Ama ilk antrenmanımdan itibaren, burada oynayacak kaliteye sahip olduğumu anladım. Başarılı olacağımdan şüphem yoktu. Juni Calafat (scouting sorumlusu) bana planı anlatmıştı. Bana ilk yılın zor olacağını, çünkü 'Sadece Türkiye'yi tanımış bir genç oyuncu için başka türlü olamaz' demişti. Modric ve Kroos gibi isimlerden sonrası için buraya geldiğimi de eklemişti. Her şey netti" dedi.