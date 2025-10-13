Hakan Çalhanoğlu 100. maçına çıktı: Üç turnuvanın değişmeyen ismi

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu milli takımdaki istikrarlı performansıyla dikkatleri çekiyor. Bulgaristan maçıyla birlikte milli takım formasını 100. kez sırtına geçiren 31 yaşındaki futbolcu, Türkiye'nin 2016, 2020 ve şu anki kadrosunda yer alan tek isim konumunda. Deneyimli orta saha oyuncusu tecrübesiyle milli takımda oyunu yönlendiren isimlerin de başında geliyor. 2013 yılında 19 yaşındayken ilk kez milli formayı giyen Çalhanoğlu, Kırmızı Beyazlı formayla çıktığı 100 maçta 21 kez gol sevinci yaşadı.