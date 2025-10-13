Fatih Tekke’den yönetime “8 ve 10" numara talebi

Trabzonspor, orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilecek genç ve dinamik bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Fatih Tekke'nin, oyunun iki yönünü oynayabilen, hem hücum hem savunmada etkin, enerjik bir orta saha oyuncusu için yönetime rapor sunduğu öğrenildi. Özellikle yaş ortalaması yüksek isimlerden uzak durma kararı alan tecrübeli teknik adam, Fırtına'nın gençleşme operasyonuna tam destek veriyor. Bordo- Mavili yönetim, bu doğrultuda 19 yaşındaki Christ Oulai, 22 yaşındaki Kazeem Olaigbe, 21 yaşındaki Felipe Augusto, 23 yaşındaki Arseniy Batagov, 25 yaşındaki Tim Folcarelli, 24 yaşındaki Danylo Sikan ve 22 yaşındaki Wagner Pina gibi genç oyunculara bir yenisini daha eklemek için harekete geçecek.