Trabzonspor potansiyelli yıldızlarıyla zirveye oynuyor! 24.9 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı...

Başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Fatih Tekke, scout transferleriyle geleceğin Trabzonspor’unu inşa ediyor

Giriş Tarihi :10 Ekim 2025
Trabzonspor, ligde 24.9 yaş ortalamasıyla en genç takım konumunda. Fırtına, bu sezon yaptığı scout transferleriyle dikkatleri çekiyor. Bordo- Mavililer, yeni bir yapılanmayla büyük bir riske girdi. Rakipleri dünyaca ünlü isimlere servet dökerken Trabzonspor risk aldı ve scout transferlerine yöneldi. Bordo-Mavililer, Bastia'dan 19 yaşındaki Christ Oulai'yi renklerine bağladı. Genç yıldız forma giydiği ilk maçta kalitesini gösterdi. Rennes'den Kazeem Olaigbe (22 yaş), Cercle Brugge'dan Felipe Augusto (21 yaş) ve Wagner Pina (22 yaş) transfer edildiğinde eleştirenler oldu. Ancak bu isimler performanslarıyla herkesin takdirini kazandı. St.Etienne'den transfer edilen Benjamin Bouchouari (23 yaş) ise henüz forma giymedi. Trabzon'un elinde Arseniy Batagov, Tim Folcarelli ve Danylo Sikan gibi potansiyeli yüksek oyuncular da var. Fırtına, genç kadrosuyla hem yarışıyor hem de potansiyelli oyuncuların olası satışından önemli gelirler bekliyor


19 yaşındaki orta saha Christ Oulai olgun futboluyla göz dolduruyor.

