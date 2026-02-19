Gazze Barış Kurulu Washington'da toplandı | Bakan Fidan ilk toplantıda açıkladı: Asker göndermeye hazırız
Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da yapıldı.Zirvede açılış konuşmasını gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, "Söylemesi kolay ama barış için çalışıyoruz. 8 savaşı sona erdirdik. 9'uncusu yolda." dedi. Trump, İran ile gerçekleşen müzakereler hakkında ise "10 gün içinde bir anlaşma yapabiliriz. Nükleer silahları olursa Ortadoğu'da barış olmaz" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Türkiye'nin barış sürecine desteğinin süreceğini vurgulayarak, "Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız." dedi.
45'ten fazla ülkenin temsilcisi bugün Washington'da Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısına katıldı.
AÇILIŞ KONUŞMASI TRUMP'TAN
Zirvede açılış konuşmasını gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump,"Savaşları bitirmek için çok uğraştık."ifadesini kullandı.
CANLI ANLATIM
BAKAN FİDAN'DAN GAZZE VURGUSU: ASKER GÖNDERMEYE HAZIRIZ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,"İki yıl süren büyük acılar sonrasında, ABD Başkanı (Donald) Trump'ın kişisel çabaları ve ortak çabalarımız sayesinde Gazze'de ateşkes sağlanmıştır. Ancak insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir."dedi.
Bakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın başkanlığında Washington'da bir araya gelen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Fidan,"İki yıl süren büyük acılar sonrasında, ABD Başkanı Trump'ın kişisel çabaları ve ortak çabalarımız sayesinde Gazze'de ateşkes sağlanmıştır. Ancak insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir."ifadelerini kullandı.
Fidan, bölgede hızlı, koordineli ve etkili bir müdahalenin şart olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Gazze'nin güvenliği, istikrarı ve toparlanması konusunda tam kararlılığını sürdürmektedir. Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır. Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız. Sayın Başkan, Türkiye, barışın sağlanması ve kalıcı hale getirilmesi yönündeki çabalarınızı desteklemeye devam edecektir. Bu barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararı ve bu hedefe ulaşmak için çalışalım."
TRUMP'TAN İRAN'A REST: NÜKLEER SİLAHI OLAMAZ
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili sürecin nereye evrileceğini 10 gün içinde görebileceklerini kaydederek,"İran’la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur."dedi.
ABD Başkanı Trump, Washington'da düzenlenen Gazze Barış Forumu toplantısında İran'a yönelik söylemlerini yineledi.
İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağının altını çizen Trump, Orta Doğu'daki barışın ancak nükleer silahı olmayan bir İran ile mümkün olabileceğini ifade etti.
Trump, "İran’la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." diyerek, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’in İranlılarla çok iyi görüşmeler yaptığını söyledi.
ABD Başkanı, "Orta Doğu’da bir adım daha ileri atabiliriz, ya da atamayabiliriz. Belki de bir anlaşma yapacağız, bunu muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde öğreneceksiniz."diye konuştu.
Tahran ile "anlamlı bir anlaşma" yapmanın tarihsel olarak zor olduğunu kabul ettiklerini anlatan Trump, müzakerelerin iyi geçtiğini ancak kendilerinin olumsuz sonuca da hazır olduklarını aktardı.
Trump, Gazze'de barış süreciyle birlikte Orta Doğu'da barış için önemli bir mesafe kat edildiğini dile getirerek, Tahran'a,"Şimdi, İran'ın, yaptığımız işi tamamlayacak bir yola bizimle birlikte çıkma zamanıdır. Eğer bize katılırlarsa bu harika olur. Katılmazlarsa da harika olur, ama çok farklı bir yoldan."sözleriyle seslendi.
İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yeniden vurgulayan ABD Başkanı, "Onlar nükleer silaha sahip olamazlar, yoksa Orta Doğu'da barış sağlanamaz." değerlendirmesini yaptı.
ABD'DEN TÜRKİYE BARIŞ TEŞEKKÜRÜ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Barış Kurulu'nun Washington'da gerçekleşen ilk toplantısında barış sürecindeki önemli katkıları dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.
ABD Başkanı Trump'ın başkanlığında Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde yapıldı.
Türkiye'yi temsilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıda, Barış Kurulu'nun asli arabulucuları olarak Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine ayrı ayrı teşekkür edildi.
Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, konuşmasında, "Bu sürece aracılık eden ülkeler, Katar, Mısır ve Türkiye devlet başkanları arasında harika bir işbirliği oldu. Hakan Fidan, sen harika bir insansın, Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle." ifadelerini kullandı.
ABD ile birlikte Türkiye, Mısır ve Katar arasındaki işbirliğinin Gazze'deki sürecin önünü açtığını anlatan Witkoff, bu ülkeler arasındaki işbirliği dolayısıyla her bir ülke liderine ayrı ayrı teşekkür etti.
GAZZE BARIŞ KURULU ÜYELERİ AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından bölgede ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve insani krizin çözümü amacıyla oluşturulan Gazze Barış Kurulu, ABD'nin başkenti Washington'daki Trump Barış Enstitüsü binasında toplandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliği ve başkanlığında düzenlenen toplantı öncesinde, kurul üyeleri aile fotoğrafı çektirdi.
Toplantıya 20'den fazla ülkenin katılması beklenirken, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.
"8 SAVAŞI BİTİRDİM 9'UNCU YOLDA"
Kurucu üyeleri arasında Türkiye'nin de bulunduğu Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da yapıldı.
ABD Başkanı Trump, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Orta Doğu barışından Gazze'deki yeniden inşa sürecine kadar birçok başlığa dair değerlendirmede bulundu.
Türkiye adına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıdaki konuşmasında Trump, Barış Kurulu'nun güç ve prestij açısından bugüne kadarki en önemli organizasyon olduğunu belirtti ve destek veren tüm ülkelere teşekkür etti.
Gazze için özellikle Orta Doğu ülkelerinin çok cömert davrandığını ve kendilerinin de cömert olacaklarını kaydeden Trump, "ABD, Barış Kurulu'na 10 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak."dedi.
9 ÜLKEDEN 7 MİLYAR DOLARLIK YARDIM SÖZÜ
Trump, Kazakistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Kuveyt'in toplamda 7 milyar dolardan fazla bağış taahhüt ettiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin Gazze için 2 milyar dolar ilave bağış topladığını kaydeden Trump, ayrıca Japonya'nın Gazze'nin yeniden yapılandırılması için "çok büyük" bir bağış etkinliği düzenleyeceğini belirtti.
TRUMP'TAN HAMAS'A TEŞEKKÜR
Trump, Gazze'deki esirlerin cesetlerinin çıkarılması ve İsrail tarafına teslim edilmesi sürecinde Hamas'ın ciddi bir çaba gösterdiğini vurgulayarak, "Hamas bu işin büyük bir kısmını yaptı ve bunun için onların hakkını vermemiz gerekir." dedi.
Hamas'ın bu konudaki çalışmaları büyük oranda yaptığını ve esirlerin geri verilmesi konusundaki sözünü tuttuğunu ifade eden Trump, bunun önemli olduğunu söyledi.
"BARIŞ KURULU, BM'Yİ DENETLEYECEK"
ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ve Gazze konusunda BM ile daha yakın çalışmaları gerektiğini ve BM'nin "potansiyelinin" kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı.
BM'yi "potansiyelini tam olarak yerine getiremeyen" bir yapı olarak tanımlayan Trump, "Barış Kurulu, BM'yi denetleyecek ve düzgün bir şekilde çalıştığından emin olacak." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, BM'nin desteğe ihtiyacı olduğunu ve güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "BM ile çok yakın bir şekilde çalışacağız. Onları geri getireceğiz. Sonunda potansiyelini gerçekleştireceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk temsilcileri de, Gazze'de güvenliğin sağlanması sürecinde görev yapacak Uluslararası Barış Gücü'ne asker gönderebileceklerini dile getirdi.
TÜRKİYE MASADA
Washington'da Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Fidan'ın gerçekleştireceği hitapta, Filistin davasına yönelik uluslararası adımların kararlılıkla devam etmesi gerektiği üzerinde durulacak. Fidan’ın konuşmasında öne çıkacak temel başlıklar şu şekilde:
Ateşkes ve İnsani Yardım:İsrail’in ateşkes ihlallerine derhal son vermesi çağrısı yapılacak. Gazze’ye yönelik insani yardımların engellenmeden, sürekli ve yeterli düzeyde ulaştırılmasının önündeki bariyerlerin kaldırılması gerektiği hatırlatılacak.
İmar ve Destek Süreci:Türkiye’nin Gazze’deki insani yardım faaliyetlerine kesintisiz devam edeceği vurgulanırken, bölgenin fiziksel olarak yeniden ayağa kaldırılması sürecinde her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğu belirtilecek.
Güvenlik Mekanizmaları:Gazze’de Filistin halkının güvenliğini ve haklarını teminat altına alacak uluslararası oluşumlarda Türkiye’nin aktif rol alma ve irade gösterme kararlılığı bir kez daha teyit edilecek.
Batı Şeria ve Yerleşimci Sorunu:Batı Şeria’da tırmanan yasa dışı yerleşim faaliyetleri ile yerleşimci şiddetine karşı uluslararası camianın hızlıca aksiyon alması istenecek.
İki Devletli Çözüm:Kalıcı barışın yegane anahtarı olarak görülen iki devletli çözüm modeline Türkiye’nin sunduğu tam destek kararlılıkla yinelenecek.