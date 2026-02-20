Uyuşturucu kullandıklarını itiraf ettiler: Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘uyuşturucu ve fuhuş’ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Adem Kılıçcı, kardeşinin vefatının ardından bir defaya mahsus esrar kullandığını ve pişman olduğunu söyledi. İsmail Hacıoğlu ise esrarı merak ve stres nedeniyle kullandığını, maddeyi sosyal medya üzerinden temin ettiğini beyan etti. Kaan Tangöze de evinde ele geçirilen marihuanayı yaklaşık iki yıl önce aldığını, Almanya turnesi sırasında yasal bir “shop”tan da marihuana temin ettiğini ifade ederek konserlerde kesinlikle kullanmadığını savundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlamalarıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın ve Buse Görkem Narcı'nın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 12 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
SAVCILIK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Adem Kılıçcı, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.
"BİR DEFAYA MAHSUS ESRAR KULLANMIŞTIM"
Gözaltına alınanlardan Adem Kılıçcı savcılıktaki ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben Trabzon da iken ikametimde arama yapılmıştır. Herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilememiştir. Benim kardeşim bir hafta önce kanser nedeniyle vefat etti. Onun verdiği üzüntüyle bir defaya mahsus esrar kullanmıştım. Kan, kıl ve idrar örneklerimde alındı. Adli tıpta sonuç çıkacaktır. Pişmanım. Emniyete telefon şifremi vermememin sebebi şahsi bilgilerimin yayılmasını engellemek içindir. Serbest bırakılmamı talep ederim. Diyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.
SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan Adem Kılıçcı, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı.
"MERAKIMDAN DOLAYI ESRAR KULLANDIM"
Gözaltına alınanlardan oyuncu İsmail Hacıoğlu savcılıktaki ifadesinde, "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan dolayı esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi sanal medya sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özetle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım. Madde kullandığım için pişmanım" dedi.
"RAHATLAMAK AMACIYLA BU MADDEYE YÖNELMİŞTİM"
İsmail Hacıoğlu ifadesinde, "Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim" dedi.
SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan oyuncu İsmail Hacıoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Rıza Kaan Tangöze'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Tangöze, Aylık gelirinin 600-800 bin tl olduğunu beyan etti.
"YAKLAŞIK 2 YIL ÖNCE SOKAKTA TANIMADIĞIM BİR TORBACIDAN MARİHUANA ALDIM"
Tangöze ifadesinde, evinde ele geçirilen marihuana maddesini yaklaşık 2 yıl önce sokakta tanımadığı bir kişiden aldığını, ne kadar ödeme yaptığını hatırlamadığını söyledi. Maddenin az miktarda olduğunu ve unutulmuş olabileceğini ifade etti.
ALMANYA DETAYI
Yaklaşık 1 ay önce Almanya turnesi sırasında yasal olduğunu bildiği bir "shop"tan marihuana aldığını ve kullandığını belirten Tangöze, kan ve idrar testinde etken maddenin çıkabileceğini düşündüğünü söyledi.
"KONSERLERDE ASLA KULLANMADIM"
Uyuşturucuyu genellikle evinde, balkonda ve tek başına kullandığını belirten Tangöze, yurt içi veya yurt dışında hiçbir konserinde uyuşturucu madde almadığını, herhangi bir parti ya da toplantıya katılmadığını ifade etti.
17-18 GRAM VURGUSU
Müdafileri, ele geçirilen maddenin 17-18 gram civarında olduğunu, kullanım amaçlı bulunduğunu ve dosyada uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçuna ilişkin somut delil olmadığını savundu. Müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etti.
Tangöze ifadesinde, cep telefonunu rızasıyla incelemeye verdiğini ve dosyada bağlantılı olduğu herhangi bir kişi ya da eylem bulunmadığını da kaydetti.