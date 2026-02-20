Uyuşturucu kullandıklarını itiraf ettiler: Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ifadesinde, "Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim" dedi.

Gözaltına alınanlardan oyuncu İsmail Hacıoğlu savcılıktaki ifadesinde, "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan dolayı esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi sanal medya sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özetle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım. Madde kullandığım için pişmanım" dedi.

Rıza Kaan Tangöze'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Tangöze, Aylık gelirinin 600-800 bin tl olduğunu beyan etti.

"YAKLAŞIK 2 YIL ÖNCE SOKAKTA TANIMADIĞIM BİR TORBACIDAN MARİHUANA ALDIM"

Tangöze ifadesinde, evinde ele geçirilen marihuana maddesini yaklaşık 2 yıl önce sokakta tanımadığı bir kişiden aldığını, ne kadar ödeme yaptığını hatırlamadığını söyledi. Maddenin az miktarda olduğunu ve unutulmuş olabileceğini ifade etti.

ALMANYA DETAYI

Yaklaşık 1 ay önce Almanya turnesi sırasında yasal olduğunu bildiği bir "shop"tan marihuana aldığını ve kullandığını belirten Tangöze, kan ve idrar testinde etken maddenin çıkabileceğini düşündüğünü söyledi.

"KONSERLERDE ASLA KULLANMADIM"

Uyuşturucuyu genellikle evinde, balkonda ve tek başına kullandığını belirten Tangöze, yurt içi veya yurt dışında hiçbir konserinde uyuşturucu madde almadığını, herhangi bir parti ya da toplantıya katılmadığını ifade etti.

17-18 GRAM VURGUSU

Müdafileri, ele geçirilen maddenin 17-18 gram civarında olduğunu, kullanım amaçlı bulunduğunu ve dosyada uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçuna ilişkin somut delil olmadığını savundu. Müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Tangöze ifadesinde, cep telefonunu rızasıyla incelemeye verdiğini ve dosyada bağlantılı olduğu herhangi bir kişi ya da eylem bulunmadığını da kaydetti.