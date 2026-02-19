Tur mucizelere kaldı! Fenerbahçe - Nottingham Forest: 0-3 | MAÇ SONUCU

Çağlar Söyüncü sakatlanan Milan Skriniar'ın yerine oyuna girdi (Fotoğraf: İHA) 3 YENİ TRANSFER AVRUPA'DA İLK KEZ Kış döneminde kadroya dahil edilen Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kanté, Fenerbahçe formasıyla ilk Avrupa maçlarına çıktı. Üç isim de karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Cherif tek forvet olarak en uçta konumlandı.

BAKAN BAK VE HACIOSMANOĞLU TRİBÜNDE Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden takip etti. İkiliyi kulüp adına başkan vekili Murat Salar, genel sekreter Orhan Demirel ve yönetici Taner Sönmezer karşıladı.

Sidiki Cherif ilk defa 11'de başladı KADIKÖY KAPALI GİŞE Fenerbahçeli taraftarlar mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı. Maç saatine kadar stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, tezahüratlar eşliğinde atmosferi yükseltirken tribünler tamamen doldu.

Jayden Oostrwolde rakibiyle mücadele ederken NOTTINGHAM FOREST TARAFTARI MİSAFİR TRİBÜNÜNDE Nottingham Forest taraftarları da deplasmanda takımlarına destek verdi. İngilizler, kendilerine ayrılan 2 bin 250 kişilik misafir tribününü doldurdu. Daha önce iki farklı dönemde Fenerbahçe'de görev yapan Vitor Pereira, bu kez Nottingham Forest teknik direktörü olarak kulübede yer aldı.