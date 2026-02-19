Tur mucizelere kaldı! Fenerbahçe - Nottingham Forest: 0-3 | MAÇ SONUCU
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest ile karşılaştı. Kanarya, evinde rakibine 3-0 yenilerek şansını mucizelere bıraktı.
- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a Kadıköy'de 3-0 mağlup oldu.
- Nottingham Forest'ın gollerini 21. dakikada Murillo, 43. dakikada Igor Jesus ve ikinci yarıda Morgan Gibbs-White kaydetti.
- Fenerbahçe'de Milan Škriniar sakatlığı nedeniyle 23. dakikada oyundan çıktı ve yerini Çağlar Söyüncü'ne bıraktı.
- Sarı-lacivertli takımda Jayden Oosterwolde ve Fred sarı kart görerek rövanş maçında cezalı duruma düştü.
- Fenerbahçe'nin tur atlaması için rövanş maçında en az 4 farklı galip gelmesi gerekiyor.
Fenerbahçe, Nottingham Forest'a 3-0 yenildi.
Karşılaşmada gol perdesini 21. dakikada Murillo açtı. 43'te ise Igor Jesus farkı ikiye çıkardı. İlk devre 2-0 sona erdi.
Rakibi karşısında zorlanan Kanarya, net pozisyonlar bulmayı başaramadı. Morgen Gibbs-White skoru belirleyen isim oldu. Mücadele 3-0 bitti.
Kanarya, sahadan ağır bir yenilgiyle ayrılırken rövanşta en az 4 farklı kazanması gerekiyor.
Ayrıca Skriniar sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Oosterwolde ve Fred de cezalı duruma düştü.
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada sağ taraftan Marco Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde Mert Müldür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
21. dakikada orta alanda topla buluşan Murillo, hızla ilerleyip ceza yayı sol tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
23. dakikada sol taraftan topla ilerleyen Igor Jesus, ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta son anda savunmada Jayden Oosterwolde'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
28. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Omari Hutchinson'ın yaptığı ortada altıpasın gerisinde Morgan Gibbs-White'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ederson'da kaldı.
43. dakikada sol taraftan Elliot Anderson'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Morgan Gibbs-White'ın kafayla arka direğe gönderdiği topu Igor Jesus kafayla filelere yolladı. 0-2
46. dakikada Çağlar Söyüncü'nün savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Sidiki Cherif, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Stefan Ortega topu kornere çeldi.
50. dakikada Omari Hutchinson'ın savunmanın arkasına attığı yerden pasla buluşan Igor Jesus, kaleci Ederson ile karşı karşıya pozisyonda topu Morgan Gibbs-White'a bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 0-3
69. dakikada Nelson Semedo'nun yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Marco Asensio'nun topukla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Stefan Ortega'da kaldı.
84. dakikada savunmada İsmail Yüksek'in hatası ceza sahası içinde topu önünde bulan Nicolas Dominguez'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+2. dakikada James McAtee'nin pasında topla buluşan Neco Williams, ceza sahası dışı sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.
GOLLER
Nottingham Forest, Murillo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Nottingham Forest, Murillo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/ZAlEPxh3kE— TRT Spor (@trtspor) February 19, 2026
Nottingham Forest, Igor Jesus'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Nottingham Forest, Igor Jesus'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/o8BP4CIh0Z— TRT Spor (@trtspor) February 19, 2026
Nottingham Forest, Gibbs-White'ın golüyle skoru 3-0'a getirdi.
Nottingham Forest, Gibbs-White'ın golüyle skoru 3-0'a getirdi. pic.twitter.com/ToxisKiOon— TRT Spor (@trtspor) February 19, 2026
TEDESCO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı ağırlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, son oynanan Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.
İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'ndaki mücadelede Trabzonspor maçında ilk 11'de yer alan İsmail Yüksek'i kulübeye çekti. Tedesco, İsmail'in yerine ilk 11'de yeni transfer Sidiki Cherif'e görev verdi.
BROWN KULÜBEDE
Nottingham Forest karşısında kaleyi Ederson Moraes'e emanet eden sarı-lacivertlilerde savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Škriniar, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'den oluştu. Orta sahada Matteo Guendouzi ile N'Golo Kanté ikilisine yer veren Tedesco; hücum hattında Marco Asensio, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu tercihini yaptı. Gol yollarında ise Sidiki Cherif forma giydi.
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici ve Oğuz Aydın yedekler arasında yer aldı.
CHERIF İLK KEZ 11'DE
Kış transfer döneminde kadroya katılan 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Genç golcü, ligde Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu.
ARCHIE BROWN 66 GÜN SONRA KADRODA
Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Archie Brown, 66 gün sonra maç kadrosuna girdi. Son olarak 15 Aralık 2025'te Konyaspor karşılaşmasında forma giyen Brown, bu süreçte ligde 6, Türkiye Kupası'nda 3, Avrupa Ligi'nde 2 olmak üzere toplam 11 resmi maçı kaçırdı. Nottingham Forest maçına yedek kulübesinde başladı.
TEK EKSİK ALVAREZ
Fenerbahçe, karşılaşmaya tek eksikle çıktı. Ayak bileğindeki ödem nedeniyle operasyon geçiren Edson Alvarez, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.
Meksikalı futbolcunun 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.
3 YENİ TRANSFER AVRUPA'DA İLK KEZ
Kış döneminde kadroya dahil edilen Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kanté, Fenerbahçe formasıyla ilk Avrupa maçlarına çıktı. Üç isim de karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Cherif tek forvet olarak en uçta konumlandı.
BAKAN BAK VE HACIOSMANOĞLU TRİBÜNDE
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden takip etti. İkiliyi kulüp adına başkan vekili Murat Salar, genel sekreter Orhan Demirel ve yönetici Taner Sönmezer karşıladı.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Fenerbahçeli taraftarlar mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı. Maç saatine kadar stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, tezahüratlar eşliğinde atmosferi yükseltirken tribünler tamamen doldu.
NOTTINGHAM FOREST TARAFTARI MİSAFİR TRİBÜNÜNDE
Nottingham Forest taraftarları da deplasmanda takımlarına destek verdi. İngilizler, kendilerine ayrılan 2 bin 250 kişilik misafir tribününü doldurdu. Daha önce iki farklı dönemde Fenerbahçe'de görev yapan Vitor Pereira, bu kez Nottingham Forest teknik direktörü olarak kulübede yer aldı.
ALTYAPIDAN İKİ İSİM KADRODA
Fenerbahçe'de altyapıdan iki oyuncu kadroya dahil edildi. 17 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge ile forvet Alaettin Ekici, maç kadrosunda yer alırken iki isim de yedek kulübesinde şans bekledi.
SKRINIAR SAKATLANDI
Sarı-lacivertlilerde Milan Škriniar şoku yaşandı. Karşılaşmanın 23. dakikasında sakatlanan tecrübeli savunmacı, yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı ve oyuna devam edemedi.
Škriniar'ın yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.
OOSTERWOLDE VE FRED CEZALI
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sarı kart gördü.
Oosterwolde, bu sarı kartla Nottingham Forest ile İngiltere'de oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.
Hollandalı savunmacı, 69. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Fred de uzatmalarda gördüğü kart sonrasında haftaya sahaya çıkamayacak.