Kasım Garipoğlu'nun yalı partilerinden Murat Dalkılıç da çıktı: Önce sakladı sonra kabul etti

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Salı günü gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç bu sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmiş ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

YALIDAKİ UYUŞTURUCU PARTİLERİNİN KONUĞU

Murat Dalkılıç'ın Kasım Karipopğu'nun yalıdaki uyuşturucu partilerine katılan isimler arasında olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alındığı ortaya çıktı. Savcılık ifadesine ulaşılan Dalkılıç aylık gelirini 250 bin lira olarak beyan ederek hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi.

Dalkılaç'a gizli tanığın"Murat Dalkılıç, Burak Altındağ, Özge Ertöz, Sezer Çakır, İhsan Aygün, Sergen Yalçın ile yakın arkadaş olup birlikte uyuşturucu madde kullanırlar. Bu şahıslar kendi aralarında borsa alış satışları yaparlar."şeklindeki beyanı soruldu. Bunun üzerine ünlü şarkıcı "Benim bu şahıslarla uyuşturucu madde kullanmam söz konusu değildir. Borsadan hisse aldığım doğrudur. Kimsenin tavsiyesiyle işlem yapmadım." cevabını verdi.

PARTİYE KATILDIĞINI SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Murat Dalkılıç ifadesinin devamında Kasım Garipoğlu'nu tanıdığını ancak partileri hiç katılmadığını söyledi. Savcı ise Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın telefonunda yapılan inceleme sonucu partiye katılanlar listesinde kendisinin adının yer aldığını belirterek ifadedeki çelişkiyi sordu. Dalkılıç bunun üzerine itiraf etmek zorunda kalarak "Partiye bir kez katıldım. Burak Ateş davet etti. Yaklaşık 1 saat kaldım. Gittiğimiz yer Akaretler-Levent arasında bir villaydı. 2-3 yıl geçmiştir. Uyuşturucu madde kullanmadım." dedi.

Dalkılıç ifadesini, uzun yıllardır süren burun tedavisi gördüğünü ve Cuma günü ameliyat olacağını söyleyerek bitirdi.

KASIM GARİPOĞLU'NUN PARTİLERİNE KATILAN O İSİMLER

Firari Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın telefonunda yapılan inceleme sonucu partiye katılan isimlerin listesi tespit edildi.

İşte o liste:

Burak Altındağ, Semiha Bezek, Eylül Su Sapan, Berk Atan, Dilara Aksuyek, Yusuf Tekin, Yavuz Cansız, Cengizcan Atasoy, Süreyya Arioba, İbrahim Barut, Mert Ayaydın, Taha Bilici, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Mehmetcan Çelik, Emre Aslakçı, Patrizio, Charlie, Çisel Çakıroğlu, Orhan Aydın, Sinan Koç, Özge Tita, Betül Turan, Emek Emre, Melisa Gizem, Buse İskenderoğlu, Mehmet Germeyanlıgil, Ege Mutaf, Işıl Yaz Özer, Özlem Temponi, Marco Temponi, Seray Kurt, Elif Köksal, İrem Aksaç, Buket Dizer, Deniz Marşan, Melisa Öztürk, Suranaz Şahin, Sima Tarkan, Sandra Alazoğlu, Murat Dalkılıç, Bilge Yenigül, Derin Talu, Melis Uzun, Merve Ünal, İlknur Şeref, Özge Ertöz, Buket Dizer, Ezgi Karayel, Yanki Zerey, Emine Yıldız, İpek Onat, Çağla Ardak.