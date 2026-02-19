Milyoner'de Galatasaray mezunu taksici gündemde: Sırada pazarcılık var
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına 20 Şubat 2026 tarihinde katılan Galatasaray Üniversitesi mezunu Burak Yılmaz, 10 yıllık bankacılık kariyerini bırakarak taksiciliğe başladığını açıkladı. Kendini keşfetmek amacıyla bu yolu seçtiğini belirten Yılmaz, yakın zamanda pazarcılık ve baristalık yapmayı hedefliyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
📊 YARIŞMACI PERFORMANS TABLOSU
|Kriter
|Detaylar
|Eğitim
|Galatasaray Üniversitesi - Siyaset Bilimi (2014 Mezunu)
|Mesleki Durum
|10 Yıllık Bankacılık Sonrası "Kravatlı Taksicilik"
|200 Bin TL Sorusu
|"Zanaat" kelimesinin tanımı (Doğru Cevapladı)
|300 Bin TL Sorusu
|Dünya kütlesinin su oranı (Yanlış Cevapladı)
|Alınan Ödül
|50.000 TL