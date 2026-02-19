Milyoner'de Galatasaray mezunu taksici gündemde: Sırada pazarcılık var

🎓 AKADEMİK BAŞARIDAN DİREKSİYON BAŞINA

Aslen Ordu Ünyeli olan Burak Yılmaz, 2008 yılında Türkiye'nin en prestijli okullarından biri olan Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünü kazandı. 2014 yılında mezuniyetinin ardından finans sektörüne adım atan Yılmaz, Mart 2015 itibarıyla bankacılık kariyerine başladı. Kurumsal dünyada 10 yıl boyunca sistem işleyişi ve strateji geliştirme üzerine deneyim kazanan yarışmacı, geçtiğimiz aylarda radikal bir karar alarak profesyonel yaşantısına ara verdi.

Kendisini bir dönem "atanamayan kalkınmacı" olarak tanımlayan Yılmaz, 18 Ekim'den bu yana İstanbul yollarında direksiyon sallıyor. Ancak onu diğer meslektaşlarından ayıran en büyük özellik, taksi şoförlüğünü ceket ve kravatıyla, kurumsal disiplinden kopmadan icra etmesi oldu.