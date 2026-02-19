PODCAST CANLI YAYIN

Milyoner'de Galatasaray mezunu taksici gündemde: Sırada pazarcılık var

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına 20 Şubat 2026 tarihinde katılan Galatasaray Üniversitesi mezunu Burak Yılmaz, 10 yıllık bankacılık kariyerini bırakarak taksiciliğe başladığını açıkladı. Kendini keşfetmek amacıyla bu yolu seçtiğini belirten Yılmaz, yakın zamanda pazarcılık ve baristalık yapmayı hedefliyor.

İstanbul'da "kravatlı taksici" olarak tanınan siyaset bilimi mezunu Burak Yılmaz, Kim Milyoner Olmak İster'de hayat hikayesiyle dikkat çekti. On yıllık bankacılık geçmişine mola veren Yılmaz, insanlara dokunmak ve hayatı farklı açılardan görmek için sahada olmayı sürdüreceğini ifade ediyor.

🎓 AKADEMİK BAŞARIDAN DİREKSİYON BAŞINA

Aslen Ordu Ünyeli olan Burak Yılmaz, 2008 yılında Türkiye'nin en prestijli okullarından biri olan Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünü kazandı. 2014 yılında mezuniyetinin ardından finans sektörüne adım atan Yılmaz, Mart 2015 itibarıyla bankacılık kariyerine başladı. Kurumsal dünyada 10 yıl boyunca sistem işleyişi ve strateji geliştirme üzerine deneyim kazanan yarışmacı, geçtiğimiz aylarda radikal bir karar alarak profesyonel yaşantısına ara verdi.

Kendisini bir dönem "atanamayan kalkınmacı" olarak tanımlayan Yılmaz, 18 Ekim'den bu yana İstanbul yollarında direksiyon sallıyor. Ancak onu diğer meslektaşlarından ayıran en büyük özellik, taksi şoförlüğünü ceket ve kravatıyla, kurumsal disiplinden kopmadan icra etmesi oldu.

"SIRADA PAZARCILIK VAR"

Yarışmada samimi açıklamalarda bulunan Yılmaz, taksiciliğin sadece bir başlangıç olduğunu belirtti. Kariyer molasının temel amacının "farklı zeminlerde kendini denemek"olduğunu vurgulayan Burak Yılmaz, gelecek planlarını şu sözlerle anlattı:

  • Baristalık: Kariyerine başlamadan önce içinde ukde kalan bu mesleği deneyimlemek istiyor.

  • Pazarcılık: Mayıs ayı itibarıyla semt pazarlarında tezgah açarak sahada insan tanımayı hedefliyor.

  • Gezginlik: Farklı kültürleri ve zeminleri görmek adına kısa süreli seyahatler planlıyor.

Sunucu Oktay Kaynarca, Yılmaz'ın bu tercihini"ciğerli oyuncu" benzetmesiyle takdir ederek, insanlara dokunmanın ve farklı sosyal tabakalarla temas kurmanın hayata bakış açısını zenginleştireceğini ifade etti.

👥DESTEK MÜHENDİS ABİDEN GELDİ

Stüdyoda Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmayan isim ise abisi Koray Yılmaz oldu. Özel sektörde yönetici olarak çalışan elektrik-elektronik mühendisi Koray Yılmaz, kardeşinin bu ilginç yolculuğunda her zaman yanında olduğunu belirterek başarı dileklerini iletti. Yarışmaya sakin tavırlarıyla damga vuran "kravatlı taksici", ilk soruları soğukkanlılıkla geçerek büyük ödül yolunda ilerlemeye başladı.

💡 EDİTÖR NOTU

Burak Yılmaz'ın hikayesi, günümüz beyaz yakalı dünyasındaki "tükenmişlik" veya "anlam arayışı" kavramlarına somut bir örnek teşkil ediyor. Siyaset bilimi gibi entelektüel bir alandan mezun olup taksicilik ve pazarcılık gibi doğrudan halka dokunan işleri seçmesi, aslında toplumsal bir laboratuvar çalışması niteliğinde. Kurumsal konfor alanını terk etme cesareti, onu sadece bir yarışmacı değil, modern kariyer yollarını sorgulayan bir figür haline getiriyor.

🧠 100 BİN TL'LİK KRİTİK SORU

Burak Yılmaz, yarışmanın kritik barajlarından biri olan 100 bin TL'lik soruya oldukça hızlı bir şekilde ulaştı. Siyaset bilimi eğitimi ve genel kültür birikimi sayesinde soruyu analiz ederek doğru şıkka yöneldi.

İşte o soru ve şıklar:

Soru: Gürcücede "Saprangeti", Fincede "Ranska", Estoncada "Prantsusmaa" olarak adlandırılan ülke hangisidir?

  • A) Romanya

  • B) İtalya

  • C) Kenya

  • D) Fransa (Doğru Cevap)

Yarışmacı, soruda yer alan farklı dillerdeki isimlerin "Fransa"yı işaret ettiğini kısa sürede fark ederek D şıkkını işaretledi ve 100 bin TL'lik ödülü garantiledi.

.ÇİFT CEVAP JOKERLİ SORU (200.000 TL)

Yarışmacı bu soruda oldukça zorlandı ve risk alarak çift cevap jokerini kullandı. İlk denemesinde yanılsa da ikinci hakkında doğru cevaba ulaştı.

Soru: Hangisi "zanaat"ın sözlük tanımında geçmez?

  • A) Beceri

  • B) Bilgi (Doğru Cevap)

  • C) Ustalık

  • D) Deneyim

Süreç: Yılmaz, joker hakkını kullanarak önce "D) Deneyim" dedi; yanlış çıkınca ikinci hakkında "B) Bilgi" diyerek 200 bin TL'lik ödülü garantiledi.

🧠 300 BİN TL'LİK ELENME SORUSU

Burak Yılmaz, yarışmanın sonlarına doğru gelen 300 bin TL'lik soruda oldukça hızlı bir karar verdi. Ancak verdiği cevap doğru çıkmayınca baraj puanına gerileyerek elendi.

İşte o kritik soru ve şıklar:

Soru: Dünya kütlesinin yaklaşık yüzde kaçı sudur?

  • A) Yüzde 90'dan fazlası

  • B) Yüzde 65-70 kadarı (Yarışmacının Cevabı)

  • C) Yüzde 35-40 kadarı

  • D) Yüzde 1'den azı (Doğru Cevap)

Yarışmacı, soruyu görür görmez"B) Yüzde 65-70 kadarı"şıkkını tercih etti. Ancak doğru yanıtın"D) Yüzde 1'den azı"olduğu açıklanınca Yılmaz, 300 bin TL'ye veda ederek 50 bin TL ile yarışmayı noktaladı.

📊 YARIŞMACI PERFORMANS TABLOSU

KriterDetaylar
EğitimGalatasaray Üniversitesi - Siyaset Bilimi (2014 Mezunu)
Mesleki Durum10 Yıllık Bankacılık Sonrası "Kravatlı Taksicilik"
200 Bin TL Sorusu"Zanaat" kelimesinin tanımı (Doğru Cevapladı)
300 Bin TL SorusuDünya kütlesinin su oranı (Yanlış Cevapladı)
Alınan Ödül50.000 TL
💡 EDİTÖR NOTU

Burak Yılmaz'ın elendiği soru, aslında çok yaygın bir yanılgıyı hedefliyordu. Çoğu insan dünyanın yüzeyinin büyük kısmının sularla kaplı olmasından dolayı toplam kütlenin de yüksek oranda su olduğunu düşünür. Ancak kütle baz alındığında suyun oranı sanılanın aksine çok küçüktür. Yılmaz'ın hızlı karar vermesi, bu teknik farkı gözden kaçırmasına neden oldu. Yine de Galatasaray mezunu bir bankacı olarak gösterdiği performans ve hayat hikayesi, stüdyoda büyük takdir topladı.

