Fenomenlere uyuşturucu soruşturması: Kemal Can Parlak dahil üç isim pozitif çıktı

İstanbul ve Anadolu cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen iki ayrı uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya fenomenlerine yönelik adli süreçte yeni gelişmeler yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak uyuşturucu testi yapılan sosyal medya fenomeni Melis Yürür'ün test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi. Aynı soruşturma çerçevesinde Gaye Kıray ve Aykut Tarakçıoğlu'nun testlerinde ise kokain maddesine rastlandığı bildirildi.

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ayrı bir soruşturmada yer alan fenomen Kemal Can Parlak'ın saç örneğinde yapılan incelemede kokain tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturmalara ilişkin adli sürecin sürdüğü belirtildi.