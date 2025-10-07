Vasco taraftarı Carlos Cuesta’yı geri istiyor

Galatasaray'dan Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya transfer olan Carlos Cuesta'ya taraftarı sahip çıktı. Cimbom'da oynadığı futbol nedeniyle eleştirilen savunma oyuncusu Vasco da Gama taraftarının vazgeçilmezi oldu. Cuesta'nın sakatlık nedeniyle son iki maçta oynamamasının ardından Vasco de Gama taraftarları çok üzgün. İşte o yorumlardan bazıları: "Yalvarıyorum bir daha Carlos Cuesta sahada olmadan maç seyretmeyelim.

Carlos Cuesta, geri dön, çocuklar seni özlüyor. Hayatımda bir daha Vasco'nun Carlos Cuesta olmadan maç oynadığını hayal etmek istemiyorum"