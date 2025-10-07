Gabriel Sara formayı İlkay’a kaptırdı

G.saray'da bu sezon beklentilerin en fazla altında kalan isimlerin başında Gabriel Sara geliyor...

Geçtiğimiz sezon 18.5 milyon euro karşılığında Norwich City'den transfer edilen Brezilyalı yıldız kısa sürede başarılı performansıyla alkış toplamıştı. Yüksek top tekniği ve adrese teslim paslarıyla taraftarları kendisine hayran bırakan Sara uzun süredir ortalıklarda gözükmüyor!

21 Eylül 2024 tarihinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında ağları sarsan 26 yaşındaki futbolcu ardından oynanan tam 45 maçta golle buluşamadı. Bir süredir duran toplardan yaptığı asistlerle idare eden Gabriel Sara, İlkay Gündoğan'ın transferi sonrası ilk 11'deki yerini de kaybetti. Bu sezon 10 maçta sadece 1 asist yapabilen ve son 5 resmi karşılaşmada yedek kalan yıldız futbolcu artık ciddi şekilde tartışılıyor. Gabriel Sara özellikle fiziki olarak geriye gidişiyle sosyal medyada taraftarlardan yoğun şekilde eleştiri alıyor.

