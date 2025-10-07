Cumhurbaşkanlığı Kupası başladı: “Türk tenisi uyanıyor”

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından, 6-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kupası turnuvasının açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı.



Törende açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın organize edilmesi Türk tenisi için önemli bir adım" dedi. Bak, "Biliyorsunuz basketbol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı ve ikinci oldu. 12 dev adam defadan uyandı diyoruz. Türk tenisi de bugün burada uyanıyor. İnanıyoruz ki buradan yeni şampiyonlar yeni başarılı sporcular çıkacak ve Türk tenisi için de önemli bir adım olacak burası" diye konuştu.

Bak, "Artık dağlarda roket sesi yerine raket sesi var. Terörsüz Türkiye için sporu bir araç olarak kullanmaya devam edeceğiz. Bakın Şırnak'ta beş bin lisanslı tenisçi var. Bu çok önemli. O yüzden tenisin bu gücünü de kullanmamız gerekiyor" dedi.