Araç sahipleri dikkat! Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde son tarih 2 Şubat: Elektriklilere indirim

Motor hacmine göre ödenecek olan MTV (takvim.com.tr) ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV İNDİRİMİ BULUNUYOR MU? Elektrikli araçlarda MTV'lerin 4'te 1'i ödeniyor. Örneğin 20 bin TL'lik MTV varsa 5 bin TL ödenir. ARACINI ŞUBATTA ALAN OCAK MTV'SİNİ ÖDER Mİ? Vergilendirme döneminin ilk 6 ayında satın alınan araçların 1 ay içinde motorlu taşıtlar vergisinin ödenmesi gerekiyor. Yani şubatta sıfır bir araç alan kişi "Ocak ayı geçti, MTV ödemem" diye düşünmesin, çünkü en geç mart ayında yılın ilk MTV taksitini ödemesi gerekecek. İkinci el araç alımında ise zaten satış işlemi borçsuz araçlara yapılabildiği için önceki satıcının ilk taksiti ödemiş olması gerekiyor.

Aracını şubat ayında alanlar da MTV ödeyecekler (AA) MTV'Sİ ÖDENMEYEN ARACIN KAMUSAL İŞLEMLERİ YAPILIR MI? Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, araçların muayenesinin, alım-satımının yapılabilmesi için MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. MTV TAKSİTLENDİRİLEBİLİR Mİ? Çok zor durumda olan mükellefler, vadesi geçmiş MTV ve buna bağlı gecikme zamları için aracın kayıtlı olduğu vergi dairesinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunkapsamında belirlenen şartların sağlanması koşuluyla 36 ayı geçmemek üzere ve tecil faizi alınarak anılan kanuna göre tecil ve taksitlendirme talep edebilir.

Aracını yurt dışında kullananlar da MTV ödeyecekler (takvim.com.tr) ARAÇ YURT DIŞINDA KULLANILMASI DURUMUNDA MTV ÖDENİR Mİ? Aracın yurt dışına çıkması durumunda tescil kaydı silinmediği takdirde MTV mükellefiyeti sonlandırılamayacağı için MTV'nin ödenmesi gerekiyor.